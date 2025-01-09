Trump, Netanyahu'nun Orta Doğu Politikasını Eleştiren Videoyu Paylaştı

Donald Trump, Netanyahu'yu eleştiren bir videoyu Truth Social'da paylaştı, Sachs'ın açıklamaları tartışma yarattı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:50
Trump, Netanyahu'nun Orta Doğu Politikasını Eleştiren Videoyu Paylaştı

Trump'tan Netanyahu'ya Sert Eleştiri

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da, Columbia Üniversitesi Sürdürülebilirlik Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Sachs'ın hazırladığı videoyu paylaştı. Bu videoda Sachs, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Orta Doğu politikalarını eleştiriyor.

Irak Savaşının Sebepleri

Trump'ın paylaşımında, Sachs'ın 2003'teki Irak işgalinin sebeplerine ilişkin değerlendirmeleri dikkat çekiyor. Sachs, "Bu savaş nereden çıktı? Biliyor musunuz? Bu oldukça şaşırtıcı. O savaş aslında Netanyahu'dan kaynaklandı." diyerek, Netanyahu'yu ABD'nin dış politikasını yönlendirmekle suçluyor.

Sonsuz Savaşlar ve Netanyahu'nun Etkisi

Sachs, "Netanyahu, 1995'ten beri Hamas ve Hizbullah'tan kurtulmanın tek yolunun bunları destekleyen Irak, Suriye ve İran gibi hükümetleri devirmek olduğunu düşünüyordu." diyerek, bu eylemlerin ABD'yi sonsuz savaşlara sürüklediğini belirtti. "2003'teki o savaş tamamen sahtedir." ifadesini kullanan Sachs, Netanyahu'ya ağır hakaretler yöneltti: "Netanyahu takıntılı biri, bugün bile İran'la savaşa girmemiz için çabalıyor."

Trump'ın bu paylaşımı, ABD-İsrail ilişkileri üzerindeki yeni tartışmaları alevlendirmiş durumda.

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