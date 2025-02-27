Trump, Rusya'nın İşgal Girişimlerinin Devam Etmeyeceğini Düşünüyor

Trump, Ukrayna ile barış anlaşması yapılması durumunda Rusya’nın yeniden işgal girişiminde bulunmayacağına inanıyor.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 23:52
Trump, Rusya'nın İşgal Girişimlerinin Devam Etmeyeceğini Düşünüyor

Trump: Rusya Tekrar İşgal Girişiminde Bulunmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile bir barış anlaşması imzalanması halinde Rusya'nın yeniden işgal girişiminde bulunmayacağını savundu. Trump, Beyaz Saray’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

Putin'e Güveniyor

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili değerlendirmesinde, "Ukrayna ile bir barış anlaşması imzalanırsa Putin'in daha sonra yeniden bir işgal girişiminde bulunacağını sanmıyorum." ifadesini kullandı. Ayrıca, anlaşma sağlandığında Putin’in sözünden dönmeyeceğine inandığını belirtti:

"Anlaşmanın geçerli olacağını düşünüyorum. Hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın güvenlikleri olacak."

Ukrayna'nın Toprakları Konusunda Görüşmeler

Rusya ile yapılan görüşmelerde, Kırım dahil Ukrayna'dan alınan toprakların durumu üzerine sorulan soruya Trump, "Evet, bunlar hakkında konuştuk. Ukrayna için çoğunu geri alabilir miyiz, eğer mümkünse bunu göreceğiz." yanıtını verdi.

Zelenskiy İfadesi Üzerine Açıklamalar

Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy için "diktatör" ifadesini kullandığını hatırlatan Trump, bu ifadesinin gerisinde kaldığını ifade etti. "Öyle mi demiştim, bunu dediğime inanamıyorum," diyerek, Zelenskiy hakkındaki önceki sözlerinden pişmanlık duyduğunu belirtti.

Barış Gücü Konusuna Öncelik Verdi

Ukrayna’ya barış gücü göndermesiyle ilgili sorulara cevap veren Trump, önceliklerinin barış anlaşması olduğunu vurguladı. "Bir barış gücünden bahsediyorsunuz ama önce bir anlaşma yapmalıyız."

İngiltere'nin Savunma Kapasitesi

Ukrayna için İngiliz birliklerinin gönderilmesine dair bir soru üzerine Trump, "İngilizlerin yardıma ihtiyacı yok, kendilerini savunabilirler," dedi ve İngiltere’nin güçlü ordusuna atıfta bulundu. Yanıtı ise Starmer ve katılımcılarda gülüşmelere neden oldu.

Nadir Toprak Elementleri Anlaşması

Trump, yarın Zelenskiy ile Beyaz Saray’da nadir toprak elementleri anlaşması imzalayacaklarını belirtti. Hem Putin hem de Zelenskiy ile iyi ilişkilerinin olduğunu vurguladı.

AB ile Ticaret İlişkileri Gündemde

Trump, Avrupa Birliği (AB) ile sorun yaşadıklarını ifade ederek, "AB ile sorunlarımız var çünkü bize gümrük tarifesi uyguluyorlar," dedi. Bu durumun ABD toprakları üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

İfade Özgürlüğü Tartışması

Görüşme sırasında gündeme gelen AB'deki ifade özgürlüğü ihlallerine dair Başkan Yardımcısı JD Vance açıklamalarda bulundu. Starmer ise İngiltere'nin ifade özgürlüğü konusunda gurur duyduğunu belirtti.

Kral Charles'tan Davet

Buluşmanın sonunda İngiltere Başbakanı Starmer, Trump’a Kral Charles tarafından kendisini İngiltere’ye resmi davet eden mektubu iletti. Trump, bu davet üzerine, "Bu gerçekten çok özel, daha önce hiç olmamıştı. Yakında İngiltere’yi ziyaret edeceğim," ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın NATO Üyeliği Hakkında Yorum

Trump, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gerçekleşmeyeceğini ifade ederek, sorunun kaynağının bu konu olduğunu belirtti.

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