DOLAR
35,64 -0,03%
EURO
37,16 -0,17%
ALTIN
3.153,61 0,12%
BITCOIN
3.668.442,35 1,37%

Trump, Suikast Girişiminde Hayatını Kuran Curran'ı Gizli Servis Direktörü Yapti

Trump, suikast girişiminde hayatını kurtaran Curran'ı Gizli Servis Direktörü olarak atadı. Curran'ın cesareti övgüyle karşılandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 06:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 06:31
Trump, Suikast Girişiminde Hayatını Kuran Curran'ı Gizli Servis Direktörü Yapti

Trump, Gizli Servis Direktörlüğüne Curran'ı Atadı

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz 2024'te yaşanan suikast girişiminde kendisine yardım eden Sean CurranABD Gizli Servisi Direktörü olarak atadığını açıkladı. Bu önemli açıklama, Trump'ın kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yapıldı.

Cesareti ile Dikkat Çekti

Trump, Curran'ın suikast girişimi sırasında Pensilvanya'da kendi hayatını riske atarak kendisini koruduğunu belirterek, "Curran, beni bir suikastçının kurşunlarından kurtarmak için kendi hayatını riske attığında cesaretini kanıtladı," dedi. Ayrıca, Gizli Servisi daha güçlenmiş bir şekilde yönetme konusunda Curran'a güvendiğini vurguladı.

Gizli Servis Direktörlüğü için Onay Gerekmez

Diğer hükümet pozisyonlarının aksine, Gizli Servis Direktörü'nün Senato'dan onay almasına gerek bulunmuyor. Bu durum, Curran'ın ataması için sürecin hızla gerçekleşmesini sağladı.

13 Temmuz'daki Suikast Girişimi

Trump, 13 Temmuz 2024 tarihinde Pensilvanya'nın Butler bölgesinde düzenlenen bir mitingde silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, bu olayı bir suikast girişimi olarak tanımladı ve olay yerinde ölü bulunan kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirdi. Bu talihsiz durum sonrasında Gizli Servis, "başarısızlık ve zayıf iletişim" sebebiyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, Suikast Girişiminde Hayatını Kuran Curran'ı Gizli Servis Direktörü Yapti
2
Los Angeles'ta Yangın Felaketi: 3 Bin Hektar Alan Zarar Gördü
3
ABD Kongresi Düzensiz Göçmenlerin Tutuklanmasını Öngören Yasayı Kabul Etti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Toplantısında ve Ruanda Lideriyle Görüşecek
5
BM: Haiti'de 6 Milyondan Fazla Kişi İnsani Yardıma Muhtaç
6
Afganistan'da Çin Vatandaşı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
7
Türk Takım Uydusuna 4 Yeni Uydu Katıldı: Uzayda Hızla Büyüyen Güç

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor