Trump, Suikast Girişiminde Hayatını Kuran Curran'ı Gizli Servis Direktörü Yapti

Trump, Gizli Servis Direktörlüğüne Curran'ı Atadı

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz 2024'te yaşanan suikast girişiminde kendisine yardım eden Sean Curran'ı ABD Gizli Servisi Direktörü olarak atadığını açıkladı. Bu önemli açıklama, Trump'ın kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yapıldı.

Cesareti ile Dikkat Çekti

Trump, Curran'ın suikast girişimi sırasında Pensilvanya'da kendi hayatını riske atarak kendisini koruduğunu belirterek, "Curran, beni bir suikastçının kurşunlarından kurtarmak için kendi hayatını riske attığında cesaretini kanıtladı," dedi. Ayrıca, Gizli Servisi daha güçlenmiş bir şekilde yönetme konusunda Curran'a güvendiğini vurguladı.

Gizli Servis Direktörlüğü için Onay Gerekmez

Diğer hükümet pozisyonlarının aksine, Gizli Servis Direktörü'nün Senato'dan onay almasına gerek bulunmuyor. Bu durum, Curran'ın ataması için sürecin hızla gerçekleşmesini sağladı.

13 Temmuz'daki Suikast Girişimi

Trump, 13 Temmuz 2024 tarihinde Pensilvanya'nın Butler bölgesinde düzenlenen bir mitingde silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, bu olayı bir suikast girişimi olarak tanımladı ve olay yerinde ölü bulunan kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirdi. Bu talihsiz durum sonrasında Gizli Servis, "başarısızlık ve zayıf iletişim" sebebiyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.