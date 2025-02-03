Trump'tan Panama Kanalı Açıklaması: 'Ya Geri Alacağız Ya da Güçlü Bir Şey Olacak'

Trump'tan Sert Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Panama Kanalı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Andrews Ortak Üssü'nde gazetecilere konuşan Trump, "Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak" ifadelerini kullandı.

Çin'in Kontrolü İddiası

Trump, Panama Kanalı'nın şu anda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından ziyaret edildiğini belirterek, Kanal'ın Çin tarafından kontrol edildiğini öne sürdü. "Anlaşmayı ihlal ettiler. Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak" dedi.

Göreve başladıktan sonra Panama Kanalı'nı geri alma konusunu daha önce de gündeme getirdiğini hatırlatan Trump, "Çin, Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e değil, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz" şeklinde konuştu.

Panama'dan Yanıt

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, 20 Ocak'ta paylaştığı bir mesajda, Trump'ın Panama Kanalı ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak" dedi.

Çin'in Yatırımları

Trump'ın iddialarının somut bir temeli olmamakla birlikte, Çin'in Panama'da büyük çaplı yatırımları bulunmakta. Ayrıca, Panama'nın Tayvan ile olan diplomatik ilişkilerini sonlandırarak, Çin ile yakınlaşması dikkat çekiyor.