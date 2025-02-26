Trump'tan Venezuela'ya Yönelik Petrol Muafiyet Anlaşmasına İptal

Trump, Venezuela'ya Yönelik Petrol Muafiyetini İptal Etti

ABD Başkanı Donald Trump, önceki başkan Joe Biden döneminde yapılan ve Venezuela'ya petrol satışında sağlanan muafiyet anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu. Trump, bu gelişmeyi Truth Social hesabından yaptığı bir açıklama ile paylaştı.

Muafiyet Anlaşması Sona Erdirildi

Trump, "Sahtekar Joe Biden'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya 26 Kasım 2022 tarihli petrol anlaşması ve Maduro rejimi tarafından yerine getirilmeyen seçimlerle ilgili imtiyazları sona erdiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Takas Anlaşması da Feshedildi

Bunun yanı sıra, Trump, iki ülke arasında 2023'te imzalanan esir takasına dair anlaşmanın da feshedildiğini belirtti.

Biden yönetimi, 26 Kasım 2022'de Venezuela petrol satışına ilişkin yaptırımları hafifleten bir muafiyet anlaşması imzalamıştı, ancak Trump şimdi tüm bu anlaşmaları geçersiz kıldığını vurguladı.