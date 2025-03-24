Trump, Ukrayna ile Nadir Toprak Elementleri Anlaşması İçin Tarih Verdi

ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasının imzasına çok yakın olduklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 21:17
Trump, Ukrayna ile Nadir Toprak Elementleri Anlaşması İçin Tarih Verdi

Trump, Nadir Toprak Elementleri Anlaşmasını Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamak üzere olduklarını açıkladı. Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında basın mensuplarına konuşan Trump, "Şu anda Ukrayna ile bölgelerden, geçici sınır çizgilerinden ve enerji santrallerinin mülkiyetinin ABD’ye geçmesinden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüşmeler Olumlu Geçiyor

Trump, hem Rusya hem de Ukrayna ile yürütülen görüşmelerin olumlu seyrettiğini belirterek, "Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını yaptık, yakında bu anlaşmayı imzalayacağız." şeklinde konuştu.

Ukrayna ile görüşmelerin detaylarına girmeyen Trump, özellikle bazı elektrik üretim tesislerinin ABD mülkiyetine geçmesi konusunda ilerlemeler kaydettiklerini vurguladı. Trump, "Büyük bir nükleer santralin bizim idaremize geçmesinden bahsediyoruz. Bunları şu an (Ukrayna tarafıyla) görüşüyoruz." dedi.

Nükleer Santraller ve Güvenlik

ABD'nin nükleer santral idaresinde tecrübeli olduğunu ifade eden Trump, bu tesislerin Amerikan yönetimine geçmesinin güvenlik açısından faydalı olacağını savundu.

Orta Doğu'daki Başarılar

Trump, Orta Doğu'daki dış politikalarını da ele alarak, ilk döneminde imzalanan Abraham Anlaşmalarının önemine değindi. Biden döneminde yeni ilave katılımların gerçekleşmediğini belirten Trump, "Şimdi daha fazla ülke buraya katılmak istiyor. Bu harika olacak." yorumunu yaptı.

Son olarak, Grönland konusundaki önceki söylemlerini tekrarlayan Trump, "Onlar bizi arıyor, biz onları aramıyoruz. Oraya davet edildik ve bunun harika olacağını düşünüyorum." dedi.

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Trump, Ukrayna ile Nadir Toprak Elementleri Anlaşması İçin Tarih Verdi
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