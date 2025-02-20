Trump, USAID'ın Hindistan Seçimlerine 21 Milyon Dolar Harcamasını Eleştirdi

Trump, USAID'ın Hindistan'da halkın seçimlere katılımını sağlamak için harcadığı 21 milyon doları sorguladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 12:30
Trump, USAID'ın Hindistan Seçimlerine 21 Milyon Dolar Harcamasını Eleştirdi

Trump, USAID'ın Hindistan Seçimlerine Harcanan Fonları Eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından Hindistan'da halkın seçimlere katılımını artırmak amacıyla harcanan 21 milyon doları eleştirdi.

Trump, Miami’de katıldığı FII PRIORITY Zirvesi’nde, Hindistan'da geçen yıl düzenlenen genel seçimler için yapılan harcama hakkında yorumlarda bulundu. Trump, "Hindistan'da seçmenlerin katılımını sağlamak için neden 21 milyon dolar harcamamız gerekiyor? Sanırım başka birini seçtirmeye çalışıyorlardı," dedi.

Hindistan'a Ödeme Yapmanın Gerekliliği Sorgulandı

Trump, Hindistan'ın ABD’ye en yüksek gümrük tarifesi uygulayan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Neden Hindistan'a 21 milyon dolar veriyoruz? Onların çok daha fazla parası var. Tarifeleri çok yüksek olduğu için oraya zor giriyoruz. Hindistan'a ve başbakanlarına büyük saygı duyuyorum ama seçime katılım için 21 milyon dolar mı vereceğiz?" ifadelerini kullandı.

USAID'in Seçim Fonuna Tepkiler

Trump’ın eleştirileri, Hindistan'da da yankı buldu. İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderlerinden Amit Malviya, sosyal medya platformu X’de yaptığı paylaşımda, bu durumu "dış müdahale" olarak nitelendirdi.

USAID ile İlgili Tartışmalar

Trump yönetimi, 20 Ocak’ta başkanlık görevine başlamasının ardından dış yardımlara yönelik bir kararnamede bulunmuştu. Bu kararnamede, ABD’nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri kesmesi gerektiği ve programların ABD dış politikasıyla uyumunun 90 gün boyunca değerlendirileceği belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak’ta, Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı. Ayrıca, DOGE başında bulunan Elon Musk, USAID yöneticileriyle yaşadığı sorunlar nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Bu süreçte, ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Son olarak, Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, Trump yönetiminin USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar vermişti.

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