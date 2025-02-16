Trump ve Musk, Medyanın Ayrıştırma Çabalarına Tepki Gösterdi

Trump ve Musk, Medya Tartışmasını Gündeme Getirdi

ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) başkanı olarak ortak bir röportaj gerçekleştirdi. Bu özel görüşmede, medyanın aralarındaki gerginliği artırma çabalarını tartıştılar.

Medyanın Ayrıştırma Stratejileri

FOX News kanalında 18 Şubat’ta yayımlanacak olan röportajın ön gösteriminde, Trump, medyanın kendisi ile Musk arasında gerginlik yaratmaya çalıştığını kritik bir dille eleştirdi. Bu girişimlerin etkisiz kaldığını belirten Trump, "Bunları hep görüyorum. Elon beni aradı, 'Biliyor musun bizi ayırmaya çalışıyorlar.' dedi. Ben de kesinlikle dedim." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Esprili Yaklaşımı

Trump, bu röportajda ayrıca, "Son dakika haberlerimiz var, Donald Trump başkanlığın kontrolünü Elon Musk'a devretti. Başkan Musk saat 08:00'de kabine toplantısına katılacak." şeklindeki esprili söylemleriyle, ikilinin arasındaki haberlere dikkat çekti.

Son olarak, Trump, tarihte hiç kimsenin medyada kendisi kadar kötülenmediğini iddia ederek, medyanın kendisi ile ilgili tutumunu eleştirdi.