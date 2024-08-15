Trump ve Netanyahu Görüştü: Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Müzakereleri

Trump ve Netanyahu'nun Telefon Görüşmesi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasında, Gazze Şeridi'ndeki durumları ele aldı. Görüşmede, ateşkes ve karşılıklı esir takasının detaylarına yer verildiği iddia ediliyor.

Görüşmenin Ayrıntıları

Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan ABD'deki yetkililere göre, Trump ve Netanyahu, beklenmedik bir şekilde iletişim kurdu. Kaynaklar, Trump’ın Netanyahu’ya, ateşkes anlaşmasını kabul etmesi yönünde tavsiyelerde bulunduğunu ortaya koydu.

İki İsimden Açıklama Gelmedi

İsrail Başbakanlık Ofisi, bu görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda herhangi bir yalanlama yapmadı. Ancak Trump’ın seçim kampanya ekibi, konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Bu arada, Trump, Haziran ayında Fox News ile yaptığı bir söyleşide, İsrail'in 'Gazze'de savaşı kazanması ve hızlı bir şekilde sonuca ulaşmasını' dile getirmişti. Ayrıca esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurgulamıştı.

Görüşmelerin sonucu ve gelecekte atılacak adımlar, bölgedeki gelişmeler açısından büyük önem taşıyor.