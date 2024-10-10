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TSK Mehmetçik Vakfı Gazilerle Runkara Yarı Maratonu'nda

Gazilerle birlikte Runkara Yarı Maratonu'na katılacak olan TSK Mehmetçik Vakfı, sporu ve farkındalığı ön planda tutuyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:24
TSK Mehmetçik Vakfı Gazilerle Runkara Yarı Maratonu'nda

Runkara Yarı Maratonu'nda TSK Mehmetçik Vakfı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, 13 Ekim 2023 tarihinde düzenlenecek olan Runkara Yarı Maratonu'na katılmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Bu yılki etkinlik, Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle özel bir anlam taşıyor.

Maraton Detayları

Etkinlik, Ankara'nın Millet Bahçesi'nden başlayıp Anıtkabir çevresinde dönüş yaptıktan sonra tekrar Millet Bahçesi'nde sona erecek. Yarı maratona, 45 farklı ülkeden 4 binin üzerinde koşucunun katılması bekleniyor. Maraton, 21, 10 ve 5 kilometrelik parkurlardan oluşuyor.

Gazilere Destek ve Farkındalık

Runkara Yarı Maratonu'nun 5 kilometrelik bölümünde, tekerlekli sandalye ve kanadiyen ile yarışacak olan gazilere, TSK Mehmetçik Vakfı çalışanları ve 20 emekli asker ile aileleri eşlik edecek. Bu sayede hem gazilerin spor yapma fırsatı bulması hem de toplumda engellilik konusuna dair farkındalık yaratmanın hedeflendiği ifade edildi.

TSK Mehmetçik Vakfı, bu tür etkinliklerle sadece gazilerini desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda kamuoyuna da güçlü bir mesaj vermeyi amaçlıyor.

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