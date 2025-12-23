TÜBA Ödüllü Prof. Dr. Mutlu Özcan Kocaeli'ye Geliyor

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Mutlu Özcan, PhD, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından verilen 2025 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri kapsamında Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde ödüle layık görüldü ve Kocaeli’ye geliyor.

Hâlen Zürih Üniversitesi Diş Hekimliği Merkezi Direktörü olarak görev yapan Özcan, akademik çalışmaları ve uluslararası başarısıyla tanınıyor. Dental estetik ve restoratif diş hekimliği alanlarındaki öncü çalışmaları, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin dikkat çekmesini sağladı. Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi’nde akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelmesi beklenecek.

Konferans Detayları

Prof. Dr. Mutlu Özcan, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 15.00'te Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi konferans salonunda "Yeni Teknolojiler ve Diş Hekimliğinde Minimal İnvaziv Rekonstrüksiyonlar" başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Etkinlikte dijital teknolojilerin klinik uygulamalara entegrasyonu, hasta konforunu artıran minimal invaziv yaklaşımlar ve bu tekniklerin uzun dönem başarısına dair güncel bilimsel veriler ele alınacak.

TÜBA Ödül Töreni

TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü, 23 Aralık 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek TÜBA–TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreninde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE YÜRÜTÜLEN VE TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA) TARAFINDAN VERİLEN 2025 TÜBA ULUSLARARASI AKADEMİ ÖDÜLLERİ KAPSAMINDA SAĞLIK VE YAŞAM BİLİMLERİ KATEGORİSİNDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN PROF. DR. DR. H.C. MULT. MUTLU ÖZCAN, PHD, KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ’NE GELİYOR.