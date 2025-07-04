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TÜGVA Destek Platformu, Orman Yangınlarına Karşı Seferberlik Başlattı

TÜGVA Destek Platformu, Ege Bölgesi'ndeki orman yangınları için yardım ve destek çalışmalarına aktif olarak katılıyor.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 15:46
TÜGVA Destek Platformu, Orman Yangınlarına Karşı Seferberlik Başlattı

TÜGVA Destek Platformu Yangın Bölgelerinde Aktif Rol Alıyor

Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA) bağlı TÜGVA Destek Platformu, Ege Bölgesi'nde süregelen orman yangınları ile mücadelede önemli bir rol üstleniyor. Vakıf, yangından etkilenen alanlarda yardım ve söndürme faaliyetlerine destek vermek amacıyla harekete geçti.

TÜGVA Destek Platformu, İzmir, Aydın ve Muğla başta olmak üzere yangından etkilenen birçok ormanlık alan ve yerleşim biriminde aktif olarak sahaya iniyor. Yangının ilk andan itibaren bölgede bulunan gönüllü ekipleriyle birlikte çalışmalara katılıyor.

Yardım Faaliyetleri ve Gıda Dağıtımı

Platform, orman işçileri, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü ekipler ile birlikte yangın söndürme çalışmalarında bulunuyor. Yangından evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara ise su, çorba, yemek ve çeşitli yiyecekler dağıtılarak ikram imkanı sağlıyor.

Sosyal Medyada Farkındalık Kampanyaları

Yangın bölgesinde yer alamayan TÜGVA Destek Platformu gönüllüleri, sosyal medya aracılığıyla yangının görünürlüğünü artırmak amacıyla çeşitli farkındalık kampanyalarına katılıyor. İçerik üreticileri, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri, yangın bölgelerindeki gelişmeleri kamuoyuna duyurarak yardım çağrısında bulunuyor.

Böylece, TÜGVA Destek Platformu, sadece fiziksel yardımlar ile değil, aynı zamanda sosyal medya faaliyetleriyle de yangın felaketine karşı büyük bir dayanışma örneği sergiliyor.

Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA) bağlı olarak faaliyet gösteren TÜGVA Destek Platformu, orman...

Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA) bağlı olarak faaliyet gösteren TÜGVA Destek Platformu, orman yangınlarının sürdüğü Ege Bölgesi'nde yardım ve söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA) bağlı olarak faaliyet gösteren TÜGVA Destek Platformu, orman...

Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA) bağlı olarak faaliyet gösteren TÜGVA Destek Platformu, orman yangınlarının sürdüğü Ege Bölgesi'nde yardım ve söndürme çalışmalarına destek oluyor.

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