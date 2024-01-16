Tüketiciyi aldatmaya yönelik yapılan reklamlara 24,6 milyon lira ceza

Reklam Kurulu, 9 Ocak'ta 341 numaralı toplantısını yaptı. Toplantıda, tüketicilerin bilgi ve tecrübe yetersizliklerini sömüren, onları kandıran ve yanlış bilgilendiren reklamlar ile haksız ticari uygulamalar ele alındı. Bakanlık, bu reklam ve uygulamalara ilişkin 141 dosyada toplam 24 milyon 608 bin 587 TL ceza kesildiğini duyurdu.

Reklam Kurulu, yılın ilk toplantısını yaptı ve 162 dosyayı inceledi. Bu dosyalardan 141 tanesi reklam ve ticari uygulama mevzuatına uygun değildi. Kurul, bu reklam ve uygulamaları durdurma kararı aldı ve bunlara toplam 24 milyon 608 bin 587 lira para cezası verdi.

TÜKETİCİYİ ALDATAN REKLAMLARA 7 MİLYON TL CEZA

Reklam Kurulu, tüketicilerin gerçek indirimden daha fazlasını yaptıklarını düşünmelerine neden olan, onları kandıran ve yanlış yönlendiren indirimli satış reklam ve uygulamalarını inceledi. Kurul, bu reklam ve uygulamaları durdurma kararı verdi ve bunlara toplam 7 milyon 46 bin 663 lira para cezası kesildi.

Reklam Kurulu, yanıltıcı reklam ve uygulamaların perakende ticaret sektöründe haksız rekabete ve tüketici zararına neden olduğunu belirterek, idari yaptırımların yanında 'fiyat bilgisi içeren reklamlar ile indirimli satış reklamları ve ticari uygulamaları hakkında kılavuz'u değiştirdi. Kurul, indirimli satış reklamları için ilke kararı aldığını duyurdu.

Reklam Kurulu, kılavuzda değişiklik yaptı ve indirimli satış kapsamına girmeyen belirli mal veya hizmet grupları için tüketicilere uzun vadeli fiyat indirimi sağlayan indirim kartları, kuponlar, sadakat programları veya gelecek alışverişlerinde puan kazanmalarına olanak tanıyan uygulamaların, satılan mal veya hizmetlerin çoğunu kapsayacak şekilde indirimli satış haline geldiğini tespit etti.

Reklam Kurulu, sadakat programlarına (alışverişlerinde kupon, puan ve teşvik kazanabilecekleri vs.) SMS, web sitesi veya mobil uygulama yoluyla onay vererek kolayca katılabildikleri konuları inceledi. Bu uygulamaların, reklam mevzuatı ve tüketici koruma kurallarını ihlal ederek, tüketicilerin indirim olduğuna inandırmak için kullanıldığı ve bunun tüketicilerin fiyat algısını olumsuz etkilediği ve yanlış yönlendirdiği belirtildi.

Ayrıca kuruldan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tüketicileri aldatıcı nitelikte uygulamaların önüne geçmek amacıyla sadakat programı ile satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin reklamlarda, 'indirim', 'tasarruf', 'XY karta/üyelere özel indirim/fırsat', 'indirim öncesi fiyat' gibi ibareler yahut üstü çizili fiyat veya aşağı yönlü trend grafiği gibi görseller kullanılarak indirim yapıldığına ilişkin izlenim oluşturulamayacağı, Kurul tarafından ilke kararı olarak belirlendi.

Böylelikle tüketicilerin indirimli satış kampanyalarındaki fiyat karşılaştırmalarını zorlaştıran, aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin bir şekilde korunmasına yönelik adım atıldı. İndirimli satış kampanyalarına ilişkin tüketicilerin manipülatif ve aldatıcı uygulamalar karşında korunmasına yönelik denetimlere Reklam Kurulu tarafından aralıksız devam ediliyor` ifadeleri kullanıldı.