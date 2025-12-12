DOLAR
Tunceli’de 144 Yıllık Emin Ağa Hamamı Restorasyon Bekliyor

Tunceli’nin Hozat ilçesindeki 1881 yapımı Emin Ağa Hamamı, sit alanı ilan edilmesine rağmen 15 yıldır restorasyon bekliyor; halk turizme kazandırılmasını istiyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:13
Tunceli’de 144 Yıllık Emin Ağa Hamamı Restore Edilmeyi Bekliyor

Hozat’ın tarihi dokusu korunmayı bekliyor

Tunceli’nin Hozat ilçesinde, 1881 yılında Emin Ağa Camii ile aynı dönemde inşa edilen Emin Ağa Hamamı yıllara meydan okuyor ancak bakım görmüyor. Yaklaşık 15 yıldır restorasyon bekleyen yapı, daha önce sit alanı ilan edildi.

Geçen yıl caminin restorasyon çalışmaları tamamlanırken, hamamla ilgili herhangi bir adım atılmadı. Bu durum, ilçenin nadir ayakta kalan tarihi dokusunun korunması ve turizme kazandırılması taleplerini güçlendiriyor.

Hozat’ta yaşayan Vedat Aldemir, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Buradaki yapı ilçemize, 1881’de alınan bir kararla, hemen yanı başındaki cami ile birlikte yapıldı. Ancak son 15 yıldır terk edildiği ve kullanılmadığı için harabe bir hale geldi" dedi.

Aldemir, restorasyon planlarının yapıldığına rağmen uygulamaya geçilmemesinden yakınarak, "Geçen yıl cami restore edildi ancak bu hamamla ilgili herhangi bir adım atılmadı. Bu da bizler için üzücü bir durum. Çünkü ilçenin neredeyse tek tarihi dokusu. Bunun dışında bir iki tarihi çeşme var ancak en ayakta duran yapısı bu ve bunun bir an önce restorasyonunun yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yöre halkı, Emin Ağa Hamamının restore edilerek turizme kazandırılmasını bekliyor; yetkililerden somut adımlar talep ediliyor.

