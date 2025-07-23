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Tunceli'de Kaybolan 9 Kişi Arama Kurtarma Ekiplerince Bulundu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaybolan 9 kişi, arama kurtarma ekiplerinin çabasalariyla sağ salim bulundu.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 15:41
Tunceli'de Kaybolan 9 Kişi Arama Kurtarma Ekiplerince Bulundu

Tunceli Pülümür'de Kaybolan 9 Kişi Sağ Salim Bulundu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda gezerken yolunu kaybeden 9 kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından başarılı bir şekilde bulundu.

Buyer Gölü bölgesine gezmeye giden grup, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi, arazide ilerlerken kayboldu. Bu durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olayın ardından, AFAD, jandarma, sağlık ve Munzur Arama Kurtarma ekipleri bölgeye hızlı bir şekilde sevk edildi.

Dron ve dürbün yardımıyla araziyi titizlikle inceleyen ekipler, kısa bir süre içinde kaybolan 9 kişinin bulunduğu yeri tespit etti.

Sağlık kontrolünden geçirilen grup, jandarma ekiplerinin desteğiyle ilçenin merkezine güvenli bir şekilde getirildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda gezerken yolunu kaybeden 9 kişi, arama kurtarma...

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda gezerken yolunu kaybeden 9 kişi, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda gezerken yolunu kaybeden 9 kişi, arama kurtarma...

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda gezerken yolunu kaybeden 9 kişi, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

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