Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Tunceli'deki Orman Yangını Söndürüldü

Tunceli'de Zergavut Dağı eteklerinde çıkan örtü yangını, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 20:04
Tunceli'deki Orman Yangını Söndürüldü

Tunceli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, Zergavut Dağı eteklerinde çıkan örtü yangını, yangın söndürme ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangın Alanına Hava Desteği

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangın bölgesine araç yolunun olmaması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığına ait helikopterlerin destek gönderdiği belirtildi. Yangının söndürülmesinde, 147 personelin görev aldığı ifade edildi.

Yangının Detayları

Açıklamada ayrıca, Diyarbakır Hava Grup Komutanlığı'na ait S-70 helikopterinin de yangın söndürme çalışmalarına katıldığı ve yangının yaklaşık 100 dönüm alanda etkili olduğu bildirildi. Gece süren yoğun çalışmalar sonucunda yangın tamamen kontrol altına alındı ve şu anda soğutma işlemleri devam etmektedir.

Bölgedeki Durum Güvenli

Valilik, yangın nedeniyle can ve mal kaybının yaşanmadığını vurgulayarak, ekiplerin başarılı müdahalesi sayesinde daha büyük zararların önlendiğini açıkladı.

Yangın, ekiplerin kararlılığı ve etkili koordinasyonu ile tamamen söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak