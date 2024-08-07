Tunceli'deki Orman Yangını Söndürüldü

Tunceli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, Zergavut Dağı eteklerinde çıkan örtü yangını, yangın söndürme ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangın Alanına Hava Desteği

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangın bölgesine araç yolunun olmaması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığına ait helikopterlerin destek gönderdiği belirtildi. Yangının söndürülmesinde, 147 personelin görev aldığı ifade edildi.

Yangının Detayları

Açıklamada ayrıca, Diyarbakır Hava Grup Komutanlığı'na ait S-70 helikopterinin de yangın söndürme çalışmalarına katıldığı ve yangının yaklaşık 100 dönüm alanda etkili olduğu bildirildi. Gece süren yoğun çalışmalar sonucunda yangın tamamen kontrol altına alındı ve şu anda soğutma işlemleri devam etmektedir.

Bölgedeki Durum Güvenli

Valilik, yangın nedeniyle can ve mal kaybının yaşanmadığını vurgulayarak, ekiplerin başarılı müdahalesi sayesinde daha büyük zararların önlendiğini açıkladı.

Yangın, ekiplerin kararlılığı ve etkili koordinasyonu ile tamamen söndürüldü.