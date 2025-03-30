Tunus, Libya ve Cezayir'de Ramazan Bayramı Pazartesi Günü İdrak Edilecek

Tunus, Libya ve Cezayir, bu yıl Ramazan Bayramı'nın pazartesi günü kutlanacağını duyurdu. Hilalin görülememesi nedeniyle, bu karar alındı.

Tunus'ta Bayram Açıklaması

Tunus Müftüsü Hişam bin Mahmud, yaptığı televizyon konuşmasında, pazartesi gününün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olduğunu belirtti. Bu açıklama, ülke genelinde bayram hazırlıklarının başlamasına vesile oldu.

Libya ve Cezayir'den Resmi Duyuru

Libya Müftülüğü de yazılı bir açıklama yaparak, pazartesi gününün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacağını kaydetti. Aynı şekilde, Cezayir Din İşleri Bakanlığı da bayramın başlangıcını pazartesi olarak ilan etti.

Bu durum, bölgedeki Müslümanlar arasında dayanışma ve birlik duygusunun artmasına katkı sağladı.