Tunus Meclisi, Dünya Parlamentosuna Gazze İçin Acil Çağrı Yaptı

Tunus Meclisi'nden Dünya Parlamentolarına Harekete Geçme Çağrısı

Tunus Meclisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik sürdürdüğü soykırım eylemlerine karşı dünya parlamentolarını acil olarak harekete geçmeye davet etti. Meclisten yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki masum ve savunmasız sivillere karşı gerçekleştirdiği barbarca katliam ve yıkım ile birlikte dayattığı açlık şiddetle kınıyoruz," denildi.

Uluslararası Sessizlik Eleştirildi

Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki eylemleri karşısında uluslararası alanda sergilenen sessizliğe dikkat çekildi. Yıkıcı savaşın durdurulması için yapılan her çağrıya rağmen, uluslararası karar ve anlaşmaların ihlal edildiği ifade edilerek, İsrail'i caydıracak bir duruşun sergilenmediğinin altı çizildi.

Filistin Halkının Durumu Ciddiyetini Koruyor

Özellikle son 15 aydır süregeldiği belirtilen sistematik soykırım savaşı nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistin halkının insanlık dışı koşullara maruz kaldığı ifade edildi. Tunus Meclisi, tüm ulusal, bölgesel ve uluslararası parlamentolara, Gazze'deki sivillere yönelik suçların önüne geçmek için ortak çaba göstermeye çağrıda bulundu.

Tunus'un Filistin Destekçisi Olmaya Devam Ediyor

Açıklamada ayrıca, Tunus'un Filistin halkına ve haklı davasına desteğini sürdürmeye devam edeceği vurgulandı. Dünya parlamentolarına da Filistin davasına daha fazla destek verme çağrısı yapıldı.

Son Durum

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17,818'i çocuk, 12,287'si kadın olmak üzere 45,581 Filistinli hayatını kaybederken, 108,438 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü bulunduğu, hastaneler ve eğitim kurumları da dahil olmak üzere sivil altyapının hedef alındığı bildirilmektedir.