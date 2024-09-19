Tunus'ta Cumhurbaşkanı Adayına Hapis Cezası

Tunus'ta Ayaşi Zamal Hapis Cezası Aldı

Tunus'ta 6 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Ayaşi Zamal, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zamal'ın avukatı Abdussettar el-Mesudi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada müvekkilinin cezasını bildirdi.

Suçlamalar ve Ceza Süreci

Uzun bir sürecin ardından, Zamal hakkında "sahte beyanda bulunmak" suçlamasıyla dava açılmıştı. 2 Eylül 2023'te gözaltına alınan Zamal, 4 Eylül'de tutuklandı. Fakat yapılan itiraz üzerine, 6 Eylül'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zamal, serbest kaldıktan kısa bir süre sonra güvenlik güçleri tarafından tekrar gözaltına alındı.

Hukuki Süreç Devam Ediyor

Avukat Mesudi, 11 Eylül tarihinde, Zamal hakkında "tavsiye sahtekarlığı" suçlamasıyla Silyana Asliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı tarafından beş tutuklama emri çıkarıldığını açıkladı. Henüz hapis cezası kesinleşmediği için Ayaşi Zamal'ın cumhurbaşkanı adaylığı süreci devam ediyor. Mahkeme kararına itiraz edilmesi planlanıyor.