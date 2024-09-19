DOLAR
34,02 -0,03%
EURO
37,93 -0,09%
ALTIN
2.801,19 0,01%
BITCOIN
2.084.052,61 -1,63%

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Adayına Hapis Cezası

Ayaşi Zamal, Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde hapis cezasına çarptırıldı, ancak cezasının kesinleşmemesi nedeniyle adaylığı devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 01:45
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 01:45
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Adayına Hapis Cezası

Tunus'ta Ayaşi Zamal Hapis Cezası Aldı

Tunus'ta 6 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Ayaşi Zamal, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zamal'ın avukatı Abdussettar el-Mesudi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada müvekkilinin cezasını bildirdi.

Suçlamalar ve Ceza Süreci

Uzun bir sürecin ardından, Zamal hakkında "sahte beyanda bulunmak" suçlamasıyla dava açılmıştı. 2 Eylül 2023'te gözaltına alınan Zamal, 4 Eylül'de tutuklandı. Fakat yapılan itiraz üzerine, 6 Eylül'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zamal, serbest kaldıktan kısa bir süre sonra güvenlik güçleri tarafından tekrar gözaltına alındı.

Hukuki Süreç Devam Ediyor

Avukat Mesudi, 11 Eylül tarihinde, Zamal hakkında "tavsiye sahtekarlığı" suçlamasıyla Silyana Asliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı tarafından beş tutuklama emri çıkarıldığını açıkladı. Henüz hapis cezası kesinleşmediği için Ayaşi Zamal'ın cumhurbaşkanı adaylığı süreci devam ediyor. Mahkeme kararına itiraz edilmesi planlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
2
Tahran'da Lübnan Halkına Destek Gösterisi: Karanfil Bırakıldı
3
Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi
4
Erzurum'da Üniversite Kazanan Öğrencilere Hoş Geldin İkramı
5
Ukraynalı Müziğin Dinamik Teması: Adana'da Konser
6
Bangladeş'te Reform Süreci Başlatılıyor
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Üyesi Metin Kıratlı'nın Yemin Törenine Katılıyor

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi