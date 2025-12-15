DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,18 -0,03%
ALTIN
5.960,34 -1,06%
BITCOIN
3.835.316,04 -1,31%

Diyarbakır'da Jandarma Operasyonunda 89 Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Diyarbakır'da JASAT koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 89 kişi yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 12:08
Diyarbakır'da Jandarma Operasyonunda 89 Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Diyarbakır'da Jandarma Operasyonunda 89 Kişi Yakalandı

JASAT koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlar Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinasyonunda ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edildi.

Operasyonlarda aralarında kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu toplam 89 kişi yakalandı.

Yakalananların ceza dağılımı şöyle: 10-20 yıl arası 11, 5-10 yıl arası 15, 2-5 yıl arası 25 ve 2 yıl altı 38 kişi olarak kaydedildi.

Yakalanan 89 kişi adli makamlara sevk edildi.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI...

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 89 KİŞİ YAKALANDI.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize Güneysu'da Veresiye Tartışması Bakkalı Ateşe Sürdü
2
Arguvan'a 114.6 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Tamamlandı
3
Battalgazi Belediyesi Pınarbaşı Göleti'nde Detaylı Temizlik Çalışması
4
Elazığ'da 3 Köyün İçme Suyu Boru Hatları Tamamlandı
5
Ağrı'da Tırda 2 bin 500 adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi — Şüpheli Tutuklandı
6
Osmaniye Kayalı'daki Trafik Kazası: 3 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İstanbul-Samsun Otobüsünde 65 Yaşındaki Yolcu Hayatını Kaybetti

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri