Diyarbakır'da Jandarma Operasyonunda 89 Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Diyarbakır'da Jandarma Operasyonunda 89 Kişi Yakalandı

JASAT koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca yakalama emri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlar Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinasyonunda ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından icra edildi.

Operasyonlarda aralarında kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu toplam 89 kişi yakalandı.

Yakalananların ceza dağılımı şöyle: 10-20 yıl arası 11, 5-10 yıl arası 15, 2-5 yıl arası 25 ve 2 yıl altı 38 kişi olarak kaydedildi.

Yakalanan 89 kişi adli makamlara sevk edildi.

