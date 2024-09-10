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Tunus'ta Nahda Hareketi Üyeleri Gözaltında

Tunus'ta Nahda Hareketi'ne ait iki üye gözaltına alındı. Gözaltılar, siyasi gerginliğin artabileceği endişesiyle gündemde.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 17:13
Tunus'ta Nahda Hareketi Üyeleri Gözaltında

Tunus'ta Gözaltılar Siyasi İklimi Geriyor

Tunus'ta Nahda Hareketi'nin Yürütme Kurulu Üyesi Muhammed el-Kelavi ve Ben Arus Bölgesi Başkanı Muhammed Ali Buhatim, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Nahda Hareketi'nden Açıklama

Gözaltılara ilişkin Nahda Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Muhammed el-Kelavi ve Ali Buhatim ile birlikte diğer üyelerimizin tutuklanması, ülkede mevcut siyasi gerilimi daha da artıracaktır" denildi. Açıklamada ayrıca, yaklaşan 6 Ekim cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bu tür gözaltıların tehlikeli bir durum oluşturduğu vurgulandı.

Gözaltıların Arka Planı

Tunus'taki gözaltılar, 11 Şubat 2023'ten bu yana devam eden ve "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla birçok siyasetçi, gazeteci ve aktivistin tutuklandığı bir süreçte gerçekleşiyor. Nahda lideri Raşid el-Gannuşi ise, halkı iç savaşa yönlendirmekle suçlandığı için gözaltına alınmış ve bu durum ulusal ve uluslararası tepki toplamıştı.

Yetkililerden Yanıt Yok

Yetkililer, bu gözaltılarla ilgili henüz bir açıklama yapmamışken, Cumhurbaşkanı Kays Said bazı siyasilerin "devlet güvenliğine karşı komplo" kurmak suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

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