Turistik Karaelmas Ekspresi İlk Seferine Çıktı

Ankara ile Zonguldak arasında işletilecek Turistik Karaelmas Ekspresi, ilk seferini gerçekleştirerek yolculuğa başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi (ZİÖİ) arasındaki protokol çerçevesinde hayata geçirilen bu özel hat, Ankara Gar'ında düzenlenen törenle hizmete girdi.

Önemli Konuşmalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, törende yaptığı konuşmada, Turistik Karaelmas Ekspresi’nin, geçmişte emeğin, kömürün ve sanayileşmenin simgesi olan Karaelmas havzasının yeniden keşfi için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bu projenin kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük bir değer taşıdığını ifade eden İnan, seferin ilk misafirlerine keyifli yolculuklar diledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise Türkiye’nin farklı ulaşım alanlarında yaptığı gelişmelere dikkat çekerek, ülkede düzenli olarak bu tür organizasyonların gerçekleştirildiğini kaydetti.

Turizm Gelirleri ve Hedefler

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise, Türkiye'nin turizm alanında büyük ilerlemeler kaydederek yıllık 60 milyar doları aşan turizm geliri ve 62 milyon ziyaretçi ile dünyada 4. sıraya yükseldiğini açıkladı. Alpaslan, Batı Karadeniz’in kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtarak bölgedeki turizm potansiyelinin artırılacağını belirtti.

Sefer Detayları ve Duraklamalar

Toplamda karşılıklı 8 sefer düzenleyecek olan tren, 2 yemekli, 4 yataklı ve 1 kuşetli vagondan oluşuyor. 120 kişilik kapasiteye sahip olan Karaelmas Ekspresi, bu akşam Ankara'dan hareket ederek Zonguldak'a ulaşacak. Dönüş yolculuğuna Cumartesi gece 23.55'te başlayacak olan tren, Pazar günü Çerkeş'te 2 saat, Çankırı'da 5 saat ve Kalecik'te 2 saat 30 dakikalık duraklamalarla Ankara'ya dönecek.

Önümüzdeki seferler ise 13 Haziran, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım’da Ankara'dan yapılacak, son sefer ise Zonguldak’tan 15 Kasım’da gerçekleşecek.

Ankara ile Zonguldak arasında işletilecek Turistik Karaelmas Ekspresi ilk seferini gerçekleştirmek üzere yola çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi (ZİÖİ) arasında imzalanan protokolle, Ankara-Zonguldak-Ankara parkurunda Karaelmas Ekspresi ile turistik tren seferlerinin ilki, Ankara Gar'ında düzenlenen törenle başladı. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz (sağ 3) ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan katıldı.

Ankara ile Zonguldak arasında işletilecek Turistik Karaelmas Ekspresi ilk seferini gerçekleştirmek üzere yola çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi (ZİÖİ) arasında imzalanan protokolle, Ankara-Zonguldak-Ankara parkurunda Karaelmas Ekspresi ile turistik tren seferlerinin ilki, Ankara Gar'ında düzenlenen törenle başladı. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz (sağ 3) ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan katıldı.