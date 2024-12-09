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Turizm Sektörü Kovid-19 Öncesi Seviyelere Erişti: 2024’te Büyük Artış Bekleniyor

2024'te uluslararası turizmde Kovid-19 öncesi seviyelere ulaşılacağı ve önemli artışların yaşanacağı bildirildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:21
Turizm Sektörü Kovid-19 Öncesi Seviyelere Erişti: 2024’te Büyük Artış Bekleniyor

Dünya Turizm Sektörü Yeniden Canlanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü, 2024 yılının ilk dokuz ayında 1,1 milyar turistin uluslararası destinasyonlara seyahat ettiğini ve bu sayının Kovid-19 salgını öncesi seviyelerin %98'ine ulaştığını açıkladı. Bu veriler, turizm sektörünün toparlanma sürecinin hızlandığını gösteriyor.

Ekonomik Zorluklara Rağmen Güçlü Performans

İspanya'nın Madrid şehrindeki BM Dünya Turizm Örgütü, raporunda, ekonomik, jeopolitik ve iklimsel zorluklara rağmen turizm sektörünün yıl sonuna kadar tamamen toparlanarak salgın öncesi verilere ulaşacağını belirtti. Avrupa'daki talebin, büyük kaynak pazarların güçlü performansı ve Asya-Pasifik bölgesindeki toparlanmanın etkisiyle uluslararası turist sayısının arttığı ifade edildi.

Turizm Gelirlerinde Rekor Artış

Yine rapor, bu yılki turizm gelirlerinin 2019 seviyelerini aştığını gösteriyor. 2024 yılı için en büyük turizm gelirine sahip ülkelerdeki artışlar ise dikkat çekici. Japonya'da %59, İngiltere'de %43, Türkiye'de %41, İspanya'da %36, Fransa'da %27 ve İtalya'da %26 oranında büyümeler yaşanacak.

Küresel Ekonomi İçin Olumlu Gelişmeler

Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikaşvili, turizmde gözlemlenen güçlü büyümenin dünya ekonomileri için mükemmel bir haber olduğunu vurguladı. Pololikaşvili, turist harcamalarındaki artışın milyonlarca iş ve küçük işletme üzerinde doğrudan etki yaratarak birçok ekonomide vergi gelirlerini artıracağına dikkat çekti.

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