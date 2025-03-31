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Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Bayramlaşma Etkinliği Düzenledi

TD-IHK, Berlin'de Ramazan Bayramı dolayısıyla önemli bir bayramlaşma etkinliği gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 18:10
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Bayramlaşma Etkinliği Düzenledi

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Bayramlaşma Etkinliği

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK), Ramazan Bayramı vesilesiyle anlamlı bir bayramlaşma programı düzenledi.

Etkinliğe Önemli İsimler Katıldı

Berlin'deki otelde gerçekleşen bu etkinliğe, Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Berlin Temsilcisi Emine Andız Ertürk, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, ve Almanya'nın İstanbul eski Başkonsolosu Johannes Regenbrecht gibi önemli davetliler katıldı. Ayrıca, iş insanları ve çeşitli derneklerin temsilcileri de etkinlikte yer aldı.

Türkiye-Almanya İlişkileri Vurgulandı

Büyükelçi Gökhan Turan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin güçlülüğünü vurgulayarak, ticaret rakamları ve sermaye yatırımları açısından Almanya'nın her zaman ön planda olduğunu belirtti. Turan, ticaret rakamlarının ve yatırımların artma potansiyeline dikkat çekti.

Ekonomik Ortaklıkların Güçlendirilmesi

TD-IHK Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya İnal da, mevcut dönemin ekonomik ve siyasi açıdan zorluklar içerdiğini vurgulayarak, "Köprüler kurmak, diyaloğu sürdürmek ve ekonomik ortaklıklarımızı güçlendirmek her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır." dedi.

Üyelik Sertifikaları Takdim Edildi

Etkinliğin sonunda, TD-IHK'ya katılan yeni üyelere üyelik sertifikaları takdim edildi. Bu, Türk-Alman iş dünyası ve toplumları arasındaki bağı güçlendiren bir adım olarak değerlendiriliyor.

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