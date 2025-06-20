Türk Askeri, Kosova'daki Eğitim Desteklerini Sürdürmeye Devam Ediyor

Kosova'da Eğitim Destekleri Devam Ediyor

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, sivil asker iş birliği faaliyetleri çerçevesinde Prizren’deki Hysen Rexhepi İlkokuluna fen bilimleri laboratuvarı kurarak eğitim desteklerini sürdürdü.

Açılış Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Laboratuvarın açılış törenine, Kosova Azınlık İşleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı İstihkam Albay Ersin Çelikkanat ve Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Fidan Brina Jılta katıldı. Ayrıca, ülkedeki Türk ve yerel kuruluşların temsilcileri ile öğrenci ve öğretmenler de törene iştirak etti.

Türk Askerinin Kosova'daki Katkıları

Albay Çelikkanat, konuşmasında Türk askerinin Kosova'daki 26 yıllık görev süresi boyunca eğitim, kültür, sağlık ve altyapı gibi birçok alanda halkın hayatına önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı. Çelikkanat, "Kosova'nın eğitimine destek vermek amacıyla 40’ın üzerinde dershane ve laboratuvar kurduk. Kosova'nın geleceğini inşa edecek eğitimine bir tuğla da bizler koyabildiğimiz için büyük bir kıvanç ve mutluluk duyuyoruz," ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye Teşekkürler

Okul temsilcileri de, düzenlenen program sırasında Türkiye’ye desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından projenin açılış kurdelesi kesildi ve davetliler ile öğrenciler yeni laboratuvarı gezdi.

Sivil asker iş birliği faaliyetleri çerçevesinde Hysen Rexhepi İlkokuluna kurulan fen bilimleri laboratuvarı, gerekli ekipmanlarla donatıldı. Unutulmamalıdır ki Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapmaktadır.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Prizren şehrindeki Hysen Rexhepi İlkokuluna fen bilimleri laboratuvarı kuruldu. Okulda düzenlenen açılış törenine, Kosova Azınlık İşleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı İstihkam Albay Ersin Çelikkanat ve Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Fidan Brina Jılta'nın yanı sıra ülkedeki Türk ve yerel kuruluşların temsilcileriyle öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Prizren şehrindeki Hysen Rexhepi İlkokuluna fen bilimleri laboratuvarı kuruldu. Okulda düzenlenen açılış törenine, Kosova Azınlık İşleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı İstihkam Albay Ersin Çelikkanat ve Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili Fidan Brina Jılta'nın yanı sıra ülkedeki Türk ve yerel kuruluşların temsilcileriyle öğrenci ve öğretmenler katıldı.