Türk birliği NATO'nun yönlendirmesi ile Kosova'ya ulaştı

KFOR tarafından Kosova’da bulunan Türk askerlerinin, bölgedeki İtalyan birliğinin görevini devraldığı duyuruldu. Duyuruda, "Türk birliğinin konuşlandırılması, KFOR'un Kosova'da yaşayan tüm toplulukların yararına güvenli, emniyetli bir ortam ve hareket özgürlüğünün her zaman tarafsız olarak sağlanmasına devam etme yönündeki kararlılığını yansıtmaktadır." denildi.

Kosova’nın kuzeyinde 2023 yılının Mayıs ve Haziran aylarında çıkan olaylarda çok sayıda KFOR askeri yaralı olarak kurtarılmıştı. Olayların doruk noktası, 2023 yılının 24 Eylül’ünde Banjska köyü civarında gerçekleşmiş, Kosova polisine ateş açan silahlı Sırp çetesiyle gün boyunca süren çatışmada 1 polis ve 3 saldırgan hayatını kaybetmişti. KFOR, bu saldırı sonrasında bölgede güvenliği sağlamak için varlığını ve devriyelerini arttırmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin aldığı karar doğrultusunda, 12 Haziran 1999’dan beri Kosova’da görev yapan KFOR, NATO’ya üye olan 21 ve olmayan 6 ülkenin ortaklığıyla 27 ülkeden 4 bin 500’den fazla askerden oluşuyor. Türkiye, 10 Ekim 2023’te KFOR’un bir yıllık liderliğini üstlenmişti.