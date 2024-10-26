Türk Devletlerinden Teknoloji ve İnovasyon İşbirliği

Kubanıçbek Ömüraliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri, TDT 1. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'nın Türk dünyasının bilim ve teknoloji alanındaki gelişimi açısından tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Ömüraliyev, gelecekte bu alanlarda ortak projelerle güçlü bir işbirliği hedeflediklerini ifade etti.

İstanbul'da Tarihi Bir Buluşma

İstanbul'da düzenlenen bu ilk toplantının ardından, Ömüraliyev Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, "Bu toplantı, teknoloji ve inovasyon açısından Türk dünyası için tarihi bir toplantıdır." dedi. Ayrıca, TDT bünyesinde 35’in üzerinde çalışma platformunun bulunduğu bilgisini paylaşarak, sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki ilk toplantının önemine dikkat çekti.

Ortak Uydu Projesi ile Geleceğe Taşınıyor

Toplantıda alınan kararların Türk dünyası için uzun vadeli projelere kapı açacağını belirten Ömüraliyev, uydu ve uzay teknolojileri konularında da işbirliği yapılacağının altını çizdi. "Ortak uydu projesi üzerinde iki yıldır çalışıyoruz. Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’ın uyduları mevcut, diğer Türk devletleriyle birlikte bu kapasiteyi artırmayı hedefliyoruz. Bu projeyle tüm Türk dünyası için bir uydu geliştirmeyi amaçlıyoruz," dedi.

Dijital Dönüşüm Adımları Hızlanıyor

Ömüraliyev, Türk devletleri arasında bilgi ve teknoloji paylaşımını kolaylaştırmak için yürütülen çalışmalara da değindi. 9 Ekim’de Bişkek'te yapılan TDT Dijital Forumu’nun önemine vurgu yaptı. Bu toplantıda ele alınan kararların, Bişkek Zirvesi'nde bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Toplantıya Katılan Önemli İsimler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın ev sahipliğindeki toplantıya, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kırgızistan Dijital Kalkınma Bakanı Nuriya Kutnayeva, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev, Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakan Yardımcısı Olzhas Saparbekov, Özbekistan Yüksek Öğrenim, Bilim ve İnovasyon 1. Bakan Yardımcısı Shakhrukh Daliev ve Macaristan Ulusal Ekonomi Bakanlığı Devlet Müsteşar Yardımcısı Adam Nagy katıldılar. Toplantı sonunda bir bildirge de imzalandı.

Türk Devletleri Teşkilatı, almış olduğu kararlarla üye ülkelerin bilim ve teknoloji alanındaki işbirliklerinin güçlenmesini ve bölgesel kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, İstanbul'da bir otelde, TDT tarafından ilk kez düzenlenen TDT 1. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'nın ardından Anadolu Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, İstanbul'da bir otelde, TDT tarafından ilk kez düzenlenen TDT 1. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı'nın ardından Anadolu Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.