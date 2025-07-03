Türk Dünyası Genç Tarihçiler Çalıştayı Başladı

Türk Dünyası Genç Tarihçiler Çalıştayı Başarıyla Başladı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs’ün açılışını yaptığı Türk Dünyası Genç Tarihçiler Çalıştayı, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle düzenleniyor. Bu önemli etkinlik, Türk dünyasından ve Balkanlardan gelen genç akademisyenleri bir araya getiriyor.

Türk Tarihinin Gücü

Prof. Dr. Derya Örs, çalıştayda yaptığı konuşmada, bu toplantının yalnızca akademik bir buluşma olmadığını, aynı zamanda ortak kültür ve tarih bilincinin güçlenmesi için atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı. Örs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır" sözünü hatırlatarak katılımcılara, tarihimizi ve kültürümüzü tanımanın önemini anlattı.

Tarihsel Temaslar ve Yeni Projeler

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ise, Türk tarihinin köklü geçmişine dikkat çekerek, akademik ilginin 18. yüzyıldan beri devam ettiğini ifade etti. Özgen, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde gerçekleştirilen Ortak Türk Alfabesi projesinin, geçmişteki toplantıların günümüze yansıyan en somut örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Genç Araştırmacılara Destek

Çalıştayın, genç araştırmacıların desteklenmesi için büyük bir fırsat sunduğunu belirten Özgen, TTK'nın tarih biliminin geleceğini şekillendirmek amacıyla öğrencilere burs vererek onları cesaretlendirdiğini sözlerine ekledi. Çalıştayda, Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkelerinden gelen yüksek lisans ve doktora öğrencilerine Türkiye'deki tarih alanındaki bilgi birikimi aktarılacak.

Önümüzdeki Sunumlar

Yarın da devam edecek olan çalıştayda, Türkiye'nin tarih alanındaki katkıları ve Türk Dünyası ile ilgili çeşitli konularda sunumlar gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sunumlar arasında Orta Asya Türk Tarihi, Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Türk Dünyası'nın Yakınçağ'daki Rolü gibi konular yer alacak.

Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle düzenlenen "Türk Dünyası Genç Tarihçiler Çalıştayı" başladı.

Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle düzenlenen "Türk Dünyası Genç Tarihçiler Çalıştayı" başladı.