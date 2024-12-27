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Türk Dünyası'nın Genç Akademisyenleri Özbekistan'da Buluşuyor

Özbekistan'da düzenlenecek kongre, genç akademisyenlerin kültürel, ekonomik ve siyasi konularda bir araya gelmesini sağlayacak.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 19:14
Türk Dünyası'nın Genç Akademisyenleri Özbekistan'da Buluşuyor

Türk Dünyası'nın Genç Akademisyenleri Özbekistan'da Buluşuyor

Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi, 10-15 Şubat 2025 tarihleri arasında Özbekistan'da gerçekleştirilecek. Kongre, bu yıl "Ortak Geleceğin İnşası" temasıyla düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteğiyle organize edilen kongrede, genç akademisyenler kültür, ekonomi ve siyaset gibi önemli alanlarda bildiri sunma fırsatı bulacaklar. İlk olarak Ankara'da yapılan kongre, Türk dünyasından üniversite ve genç akademisyenlerin ortak bir entelektüel ideal etrafında buluşturulmasını amaçlıyor.

Kongreye katılmak isteyenler için bildiri göndermek için son tarih 5 Ocak 2025 olarak belirlendi. Genç akademisyenler, bu platformda fikirlerini paylaşarak, Türk dünyasının geleceğine katkıda bulunma imkanı yakalayacaklar.

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