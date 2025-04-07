Türk Heyeti, 32. Kore Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi'nde Temsil Edildi

Dünyanın en prestijli bilimsel kongrelerinden biri olan 32. Kore Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, 28-29 Mart tarihleri arasında Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirildi. Türkiye'den katılan 55 kişilik heyet ise, ülkemizi başarıyla temsil etti.

Kongrede, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Taner Güneş ve Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirhan da yer aldı.

Prof. Dr. Taner Güneş, kongreye katılımlarının Türk omuz ve dirsek cerrahisinin geldiği uluslararası bilimsel düzeyi net bir şekilde gösterdiğini belirtti. Ayrıca, Güney Kore Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği ile olan uzun yıllara dayanan ilişkilerinin, derneklerinin konuk ülke olarak davet edilmesine zemin oluşturduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Mehmet Demirhan ise kongre sırasında gerçekleştirilen bilimsel paylaşımların verimli geçtiğini ve iki ülke arasındaki dostluğun bilim alanında da daha da güçleneceğini vurguladı.

Ziyaret kapsamında Prof. Dr. Nuri Aydın, İÜC ile Seul Üniversitesi arasında bir akademik işbirliği protokolü imzaladı. Ayrıca, Uzak Doğu'nun önde gelen sağlık kurumlarından Asan Medical Center'da çeşitli temaslarda bulundu.

Heyet, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer'i de ziyaret etti. Bunun yanı sıra, Busan'a geçerek Türk Şehitliği'ni ziyaret etti ve Türk milletinin geçmişine bir saygı duruşunda bulundu.