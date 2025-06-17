TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Kamu Sözleşmeleri Hızla Sonuçlanmalı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisinin beklediği zam görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu. Atalay, "Bir an evvel kamu sözleşmelerini ülke gündeminden çıkarsınlar. İşçinin 6 aydır bekleme, dayanma gücü kalmadı. Ekonomik yönden çok zor durumdayız," dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Çerçeve Protokolü Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ve sendikacılardan oluşan heyeti Bakanlık'ta kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Atalay, "Sözleşme görüşmelerinde kamu işverenini temsil eden TÜHİS'in geçen hafta sunduğu teklif, işçiler ve kamuoyu açısından kabul edilebilir değildi," şeklinde konuştu.

Atalay, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, her iş yerinin kendine özgü sorunları olduğunu ve Bakan Işıkhan'a bunları ayrıntılı bir şekilde anlattıklarını ifade etti. Ayrıca, yarın bütün sendika yöneticileriyle Anıtpark'ta toplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığına yürüyeceklerini belirtti.

Uygulanan ekonomi politikasını eleştiren Atalay, "40 senedir kamu sözleşmeleri, kamu işçisi, özel sektörün de bütün ücretlerin önündeydi. Şimdi maalesef asgari ücretin bir tık üstünde. İşçilerin aldığı ücret kiraya dahi yetmiyor," diyerek, sürecin aciliyetine dikkat çekti.

Kamu sözleşmesinde yetkili olan sendikaların yöneticilerinin perşembe günü TES-İŞ Sendikası'nda toplanacağını belirten Atalay, "İşçinin memnun olmadığı bir şeyin altına hiç kimsenin imza atma yetkisi yok," dedi. Ayrıca, HAK-İŞ ve DİSK'in de kamu sözleşmesi kapsamında yetkililerle görüşmeler yapacağını da kaydetti.

Demir yolları, kara yolları, Makine ve Kimya Endüstrisi ile Orman Genel Müdürlüğü'nde grev sürecinin yaklaştığına dikkat çeken Atalay, "İşçilerin, sendikaların bu haklı talebine ülkeyi yönetenler müspet cevap versinler," ifadesini kullandı.

Son olarak, yeni teklifin ne zaman olacağına dair Bakan Işıkhan'ın "Bu ilk teklif. Daha bundan sonra teklif vereceğiz," dediğini aktaran Atalay, Bakanlığın bir komisyon kuracağını ve bu komisyonun bir hafta içinde sendikalarla görüşeceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Çerçeve Protokolü Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ve beraberindeki sendikacılardan oluşan heyeti Bakanlıkta kabul etti. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, basın mensuplarına görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Çerçeve Protokolü Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ve beraberindeki sendikacılardan oluşan heyeti Bakanlıkta kabul etti. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, basın mensuplarına görüşmeye dair açıklamalarda bulundu.