TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Ekonomik Sıkıntılara Dikkat Çeken Açıklamalar

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Ekonomik Sıkıntılara Dikkat Çekti

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı basın toplantısında işçilerin yaşadığı ekonomik zorlukları gündeme getirdi. "Bundan 2 sene evvel kamu sözleşmelerini imzaladık. Aradan kısa bir zaman geçti, enflasyondan, hayat pahalılığından dolayı ne sözleşme kaldı, ne ücret kaldı." şeklinde konuştu.

Atalay, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, yarın Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün ikinci yıl dönümünü hatırlatarak, işçilerin mevcut ekonomik sıkıntılarına dikkat çekti.

Maaş Kayıpları ve Emeklilik Sorunları

Emekli olan üyeleriyle ilgili bilgi veren Atalay, "6 ay önce 60 bine yakın üyemiz emekli oldu. 2024'ün sonunda emekli olanların maaşları, kamu çalışanlarının maaşından yüzde 50 fazlası olacak." ifadelerini kullandı. Kalifiye iş gücünün özel sektörde daha yüksek ücretlerle istihdam edildiğine dikkat çeken Atalay, bu konuda yeterli ilerleme kaydedemediklerini ifade etti.

Hükümetle Yeterli İletişim Sağlanamıyor

Atalay, "Biz işçiler, çalışanlar bir şeyin düzeldiğini göremiyoruz. Düzelirse keyif alır ve mutlu oluruz." dedi. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin olarak, ilk tekliflerini 27 Şubat'ta ilettiklerini belirterek, aradan geçen 2 ayda hükümetten henüz bir yanıt alamadıklarını söyledi.

Vergi Dilimleri ve Geçim Sıkıntısı

Vergi dilimlerinin artacağına dikkat çeken Atalay, "Mart ayında yüzde 20'lik dilime giriyoruz. Haziran ayında yüzde 25'lik dilime geçiyoruz. Ancak %35'i daha hiç görmedik." dedi. Ekonomik sıkıntıların işçileri etkilediğini ve bu konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Grev ve Sözleşme İhtimalleri

Demiryol-İş sendikasının tarafsız ara bulucuya gittiğini belirten Atalay, "Bu ayın 5'inde demir yolcular tarafsız ara bulucuya gitti. 15 günlük süresi var." şeklinde konuştu. İşçilerin grev yapma ihtimalinin yükseldiğini ve başka seçenekleri kalmadığını ifade etti.

Asgari Ücret Üzerine İfadeler

Atalay, asgari ücrete olası bir ara zam konusunda, komisyon yapısı değişmeden masaya oturmayacaklarını söyledi. Ayrıca, TÜRK-İŞ'in olmadığı bir komisyonda hükümet ve işverenin karar alıp alamayacağı hakkında "Alamazlar." dedi.

Sonuç olarak, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, işçilerin ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini ve taleplerinin karşılanmadığı sürece bu sürecin devam edeceği mesajını verdi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklama yaptı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, konfederasyon genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklama yaptı.