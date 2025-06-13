TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan TÜHİS'e Sert Tepki: 'Teklifler Yetersiz!'

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Açıklama

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) tarafından kamu işçilerine sunulan zam teklifinin yetersiz olduğunu ifade etti. Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla yapılacak görüşme öncesi yaptığı açıklamada, 'Bu rakamın ne bizim ne toplumun ne işçilerin beklentisini karşılayacak bir rakam olmadığını ifade ettik' dedi.

Yetersiz Teklifler

105 gün önce 600 bin işçiyi ilgilendiren kamu sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili bir heyetin teklifini TÜHİS ve Bakanlığa sunduklarını hatırlatan Atalay, bugün gelen teklifin beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı. 'İlk altı ay için sunulan yüzde 16, 8, 7, 5'lik rakamların kabul edilebilir olmadığını ileri sürdü.

Açıklamalar ve İleri Dönük Planlar

Atalay, kamuoyuna seslenerek, 'Türkiye'nin her yerinde, özellikle Ekim ayında yaptığımız mitingle 150 bin kişiyle bu durumu anlattık. Ancak şu ana kadar anlaşılan tek şey, verilen teklifin yetersiz kaldığıdır' şeklinde konuştu.

Salı günü yapılacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki görüşmeye tüm sendikaların katılacağını belirten Atalay, çarşamba günü de Ankara'da bir araya geleceklerini aktardı. Bu toplantıda, işçiler ve sendikaların taleplerinin kamuoyuna daha geniş bir şekilde iletileceğini bildirdi.

Grev İhtimali ve İşçilerin Durumu

Atalay, sendikaların bu süreçte grev kararı alma zorunluluğu bulunduğunu hatırlatarak, 'Haziran ayının sonunda grev kararı almak mecburiyetindeler. Bu durum, hem bizi hem üyelerimizi hem de ülkeyi zor bir yaz dönemine sokabilir' dedi. Kamu işçilerinin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken Atalay, 'Kimse gıda alacak durumda değil, işçi zor durumda ve geçinemiyor' ifadelerini kullandı.

Özel Sektör ile Kamu Arasındaki Farklar

Atalay, kamunun özel sektörünün çok gerisinde kaldığını belirterek, 'Bu ücretle bırakın gıdayı, ancak kiranızı ödeyebilirsiniz' diye ekledi. 'Kamu işçisinin taleplerine bir yanıt verilmeden sürece devam edeceğiz' diyen Atalay, umudunun grev olmadan halkın taleplerine olumlu bir yanıt verilmesi yönünde olduğunu ifade etti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.