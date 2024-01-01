Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan flaş uyarı

Sakarya Şeker Fabrikası'nı ziyaret eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, gece mesaisinde çalışan işçilere yeni yıl kutlaması yaparak sohbet etti. Her yılbaşı akşamı işçileri ziyaret ettiğini belirten Atalay, bu yıl da aynı geleneği sürdürdü. İşçilere hitaben konuşan Atalay, çalışanların fedakarlıklarına vurgu yaparak, "İnsanlar şu anda ailesiyle beraber yılbaşını kutluyor, tatil yapıyor, dinleniyor. Benim arkadaşlarım çalışıyor. Güvenlik güçleri, gazeteciler, gıda ve hizmet sektörü çalışıyor, ben onların başkanıyım. 2024'ün ülkemiz ve dünya için kardeşlik, barış ve sağlık getirmesini diliyorum." dedi.





Atalay, Filistin'deki olaylara da değinerek, "Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Çoluk-çocuk, bebek, kilise, cami, okul, mülteci kampı vurmaya devam ediyorlar. Bununla ilgili iyi düşünmek lazım. Fırsat buldukları zaman aynı planı, programı bizim ülkemize uygularlar. Irak, Suriye ortada. Onun için ekonomik yönden, sanayi açısından, güvenlikle ilgili güçlü olmak durumundayız yoksa bunlar aynı Gazze, Suriye, Irak'ta yaptıklarını gözünü kırpmadan bize yaparlar." şeklinde konuştu.

Ayrıca, "Çileği yersin ama çeliği yiyemezsin." diyerek gıdanın silah kadar önemli olduğunu vurgulayan Atalay, "İçinde bulunduğumuz fabrika silah, top, mermi kadar önemli. Gıda yoksa silah, top, tüfek yok." ifadelerini kullandı.

Pandemi ve deprem gibi zorlu süreçleri atlattığımızı hatırlatan Atalay, vergi düzenlemelerine de değindi. Vergide adalete ihtiyaç olduğunu belirten Atalay, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az almak mecburiyetindeler." dedi.