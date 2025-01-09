Türk Kızılay, 200. Kan Bağışçısına Özel Plaket Verdi

Türk Kızılay, yaptığı düzenli kan bağışları ile dikkat çeken Tayfun Başdemir'e 200. bağışı dolayısıyla özel plaket takdim etti. Daha önce bronz, gümüş ve altın madalyalarla ödüllendirilen Başdemir, bu özel ödülü Çapa Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nde düzenlenen törenle aldı.

Madalya Töreni ve Açıklamalar

Törende konuşan Merkezin Müdürü Dr. Hafize Temurok Kütükçüoğlugil, pandemi nedeniyle kan bağışçılarının madalyalarının verilmediğini belirterek, her hafta düzenlenen törenlerle bu açığın kapatılmaya çalışıldığını ifade etti. Kütükçüoğlugil, "Bugünkü törende yaklaşık 50 bağışçımıza madalyalarını takdim ediyoruz. Bizler ülke ve millet olarak yardımsever bir topluluğuz. Sağlıklı bireyleri kan bağışına davet ediyorum," dedi.

Tayfun Başdemir'in Deneyimleri

59 yaşındaki Tayfun Başdemir, kan bağışında bulunmanın kendisini daha sağlıklı hale getirdiğini dile getirerek, bu hareketi bir vatani görev olarak gördüğünü açıkladı. Yaklaşık 30 yıldır kan bağışı yaptığını kaydeden Başdemir, "Vatanını seven herkes kan bağışı yapmalı. Hastanelerde zor durumda kalan insanlara faydamız olduğunu düşünüyorum," diye belirtti.

Aynı zamanda lösemili çocuklara yardımcı olmaktan duyduğu mutluluğu da vurgulayan Başdemir, kan bağışının hem sağlık açısından hem de ihtiyacı olanlara yardım etme açısından büyük bir önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Programın sonunda, ödüllerini alan bağışçılarla katılımcılar toplu fotoğraf çektirdi.