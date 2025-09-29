Türk Kızılay'dan Küresel Sumud Filosu'na Gıda ve İlaç Desteği

Türk Kızılay, Akdeniz'de seyreden Küresel Sumud Filosu'na Girit-Kıbrıs-Mısır üçgeninde gıda ve ilaç ulaştırdı; su alan 'Johnny M' yolcuları Türkiye koordinasyonuyla tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 19:12
Türk Kızılay'dan Küresel Sumud Filosu'na Gıda ve İlaç Desteği

Türk Kızılay'dan Küresel Sumud Filosu'na Gıda ve İlaç Desteği

Türk Kızılay, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere Akdeniz'de seyir halinde olan Küresel Sumud Filosu teknelerine gıda ve ilaç desteği sağladı. Yardım malzemeleri, filonun Girit, Kıbrıs ve Mısır üçgeninde seyreden teknelerine ulaştırıldı ve ekipler tarafından teslim alındı.

Operasyon anları havadan görüntülendi; görüntülerde yardım paketlerinin teknelere aktarılması ve Kızılay ekiplerinin sahadaki koordinasyonu yer aldı.

Su Alan 'Johnny M' Teknesinin Tahliyesi

Küresel Sumud Filosu'ndaki 'Johnny M' adlı teknenin su alarak arızalanması üzerine yolcular, Türkiye'nin koordinasyonuyla sabah saatlerinde tahliye edildi. Teknede Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Meksika ve Malezya gibi farklı ülkelerden yolcular bulunuyordu ve yaşanan tehlike nedeniyle Türk Kızılay ile diğer yetkililer acil tahliyeyi koordine etti.

Küresel Sumud Filosu, ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, tahliye sürecinde Türk hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılay'ın sahadaki katkılarının operasyonun sorunsuz yürütülmesinde belirleyici olduğunu vurguladı.

Küresel Sumud Filosu ve 'Sumud' Kavramı

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru ilerliyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım yer alıyor; bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Ardından gelen bilgilere göre, Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla direnişi ve alternatif kurumlar inşa etmeyi ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri sıkça bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

Türk Kızılay, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na gıda ve...

Türk Kızılay, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na gıda ve ilaç desteği sağladı. Yardım çalışması havadan da görüntülendi.

Türk Kızılay, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na gıda ve...

İLGİLİ HABERLER

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan duyurdu: 20 bin personel ardından 1000 hakim-savcı yardımcısı alımı
2
Edirne Havsa'da Köy Merasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
3
İşçi Partisi üyeleri hükümeti Gazze'de soykırımı kabul etmeye çağırdı
4
AA'nın 'Yeşil Mercek' İkinci Dönem Eğitimleri Başladı
5
Güllü'nün Kızı: 'Annem Roman Havası Oynarken Düştü' — Gül Tut'un Savcılık İfadesi
6
Erdoğan: TOKİ ile İlk Kez Kiralık Konut Dönemi Başlıyor
7
Erdoğan: Birleşik Krallık ve Fransa'nın Filistin Devleti'ni Tanıması Fevkalade Önemli

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı