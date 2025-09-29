Türk Kızılay'dan Küresel Sumud Filosu'na Gıda ve İlaç Desteği

Türk Kızılay, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere Akdeniz'de seyir halinde olan Küresel Sumud Filosu teknelerine gıda ve ilaç desteği sağladı. Yardım malzemeleri, filonun Girit, Kıbrıs ve Mısır üçgeninde seyreden teknelerine ulaştırıldı ve ekipler tarafından teslim alındı.

Operasyon anları havadan görüntülendi; görüntülerde yardım paketlerinin teknelere aktarılması ve Kızılay ekiplerinin sahadaki koordinasyonu yer aldı.

Su Alan 'Johnny M' Teknesinin Tahliyesi

Küresel Sumud Filosu'ndaki 'Johnny M' adlı teknenin su alarak arızalanması üzerine yolcular, Türkiye'nin koordinasyonuyla sabah saatlerinde tahliye edildi. Teknede Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Meksika ve Malezya gibi farklı ülkelerden yolcular bulunuyordu ve yaşanan tehlike nedeniyle Türk Kızılay ile diğer yetkililer acil tahliyeyi koordine etti.

Küresel Sumud Filosu, ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, tahliye sürecinde Türk hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılay'ın sahadaki katkılarının operasyonun sorunsuz yürütülmesinde belirleyici olduğunu vurguladı.

Küresel Sumud Filosu ve 'Sumud' Kavramı

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru ilerliyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım yer alıyor; bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Ardından gelen bilgilere göre, Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla direnişi ve alternatif kurumlar inşa etmeyi ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri sıkça bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

