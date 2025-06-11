Türk Öğrenci Reyyan Çifci, ABD'de Bilim Yarışmasında Dünya Dördüncüsü Oldu

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Pusula Başarı Burslu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Reyyan Çifci, ABD'de düzenlenen bilim ve mühendislik yarışmasında genetik bilimleri alanında dünya dördüncüsü oldu.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, Reyyan Çifci, Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2025 etkinliğinde Türkiye'yi temsil etti. Bu prestijli yarışma, her yıl dünyanın farklı ülkelerinden lise düzeyindeki öğrencileri bir araya getirerek, bilimsel araştırmaları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Los Angeles'ta gerçekleştirilen yarışmada, 80'i aşkın ülkeden binlerce öğrencinin projeleri jüri karşısına çıktı. Genetik alanında geliştirdiği bilimsel projesi ile Çifci, özgün yaklaşımı ve çözüm odaklı yapısıyla jüriden yüksek puan aldı ve dünya dördüncüsü unvanını kazandı.

Yarışma, genç araştırmacıları uluslararası bilim topluluğu ile buluşturmayı hedefliyor ve Reyyan Çifci'nin bu başarısı, Türkiye'nin bilim alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Pusula Başarı Burslu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Reyyan Çifci, ABD'de düzenlenen bilim ve mühendislik yarışmasında genetik bilimleri alanında dünya dördüncüsü oldu.