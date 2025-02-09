Türk Öğrenciler Katar Üniversitesi'nde Lisans Eğitimi Alıyor

Türkiye Maarif Vakfı ve Katar Üniversitesi İşbirliği

Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği’nin girişimleriyle Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Katar Üniversitesi arasında 2021 yılında imzalanan işbirliği anlaşması, Türk öğrencilerin Katar'da lisans eğitimi almasına olanak sağlıyor.

Burslu Eğitim Fırsatı

Katar Üniversitesi tarafından belirli şartlara göre seçilen öğrenciler, İstanbul'da yapılan sözlü ve yazılı sınav aşamalarını başarıyla tamamlayarak tam burslu eğitimlere kabul ediliyor. Bu burs programı kapsamında, öğrencilere yurt konaklaması, üç öğün yemek, sağlık sigortası ve yılda bir kez gidiş-dönüş uçak bileti sunulmasının yanı sıra aylık 500 Katar riyali eğitim desteği de sağlanıyor.

Öğrencilerin Memnuniyeti

Programdan faydalanan öğrenciler, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda eğitim fırsatı için emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Öğrencilerden Arzum Kovan, ilk defa Katar’a geldiğini belirterek, "Katarlılar, Türklere karşı çok sıcakkanlılar. Hocalarımız da bizlere çok yardımcı oluyorlar. Büyükelçiliğimize ve Türkiye Maarif Vakfı’na hayallerimize bir adım daha yaklaşma fırsatı verdikleri için teşekkür ederim,” dedi.

Seren Ebrar Sevinçkan ise daha önce Katar’ı ziyaret ettiğini ve burada eğitimine devam edebileceğini düşündüğünü ifade ederek, "Türkiye Maarif Vakfı’nın Katar Üniversitesi ile işbirliğinden haberdar oldum ve başvurdum. Şu an burada mutluyum, hazırlık sınıfındayım. Yoğun bir Arapça eğitiminin ardından bölüm seçeceğim. Teşekkür ederim,” dedi.

Öğrencilerden Osman Elmacı da işbirliği anlaşması sayesinde Katar’a geldiğini belirterek, "Hazırlık sınıfının ardından fakülte seçeceğiz. Katar Üniversitesi dünya sıralamasında gayet iyi konumda. İnşallah dil eğitimlerimizin ardından bölüm eğitimlerimizi de güzel bir şekilde tamamlayabilirsek bizim için çok faydalı olacak," şeklinde görüş belirtti.