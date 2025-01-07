Türk Savunma Sanayisi Yeni İHA’larla Güçleniyor

Yeni İHA’lar 2025’te Göreve Başlayacak

Türk savunma sanayisi, Altınay Savunma Teknolojileri ve ASELSAN işbirliği ile geliştirdiği yeni insansız hava araçlarıyla (İHA) 2025 yılı içinde yurt içinde göreve hazırlanmaktadır.

İnovasyon ve İşbirlikleriyle Dolu Bir Gelecek

Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Burak Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılından itibaren İHA'larla ilgili yenilikçi ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara başladıklarını ifade etti. Mercan, ASELSAN'la işbirliği içinde sahada operasyonel kabiliyetleri artıracak ürünler geliştirdiklerini vurguladı.

Mercan, döner kanatlı dikey iniş-kalkış yapabilen İHA’ları ayrı bir iş kolu olarak ele alarak 2019'da DASAL’ı %100 Altınay iştiraki olarak kurduklarını açıkladı. ASELSAN’ın 2020'de DASAL’a %40, daha sonra ise %49 ortak olduğunu ve son olarak geçen yıl yatırımların geri alındığını belirtti. Şu an DASAL, %100 Altınay iştiraki olarak çalışmalara devam ediyor.

Ürün Geliştirme Süreci ve Yenilikçi Çözümler

Mercan, DASAL'ın mikro sınıftan ağır yüklere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunduğunu ve 75 kilogram taşıma kapasitesine sahip PUHU 75 Kargo İHA’nın ön kabulünü tamamladıklarını açıkladı. Ayrıca, MİKON (PEREGRINE) adıyla bilinen mikro sınıf İHA projesinin de seri üretim aşamasına geçtiğini belirtti. Bu ürünün, uluslararası pazarda büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

Anti-Dron Çözümleri ve Yenilikçi Projeler

Mercan, 'dron avlayan dron' (FALCON-DAD) projesinin de nihai kabul aşamasına getirildiğini ifade etti. Zırhlı araçlarla entegrasyon sağlayacak bir dron projesi üzerinde çalışmaların sürdüğünü dile getiren Mercan, bu projelerin 2025 yılı başlarında tamamlanacağını belirtti.

2025, Yoğun ve Hareketli Bir Yıl Olacak

Altınay Savunma Grubu'nun 2025 için yoğun bir büyüme öngördüğünü ifade eden Mercan, Üretim Teknolojileri Merkezi sayesinde iş süreçlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde yürüteceklerini aktardı. Ayrıca, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir tesis açmayı planladıklarını duyurdu.

Mercan, milli platformların artık prototip aşamasını geçtiğini belirterek, bu ürünlerin dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilmesinin beklendiğini ifade etti. Son olarak, mühendislik kabiliyetleri ile Orta Doğu pazarında ilerleme kaydetmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen, farklı yeteneklere sahip yeni insansız hava araçları (İHA) 2025 yılı içerisinde yurt içinde göreve başlamaya hazırlanıyor. Altınay Savunma Grubu bünyesindeki DASAL tarafından geliştirilen zırhlı araca entegre dron projesinde Arı Kuşu İHA (Bee Eater) nihai kabul aşamasına gelindi. Zırhlı araçların üzerinde araçlar hareket halindeyken iniş-kalkış yapabilecek İHA, bir konvoy görevinde önden uçup güvenlik açısından konvoya geri bildirim yapacak. Geliştirilen çözümün 2025 yılının ilk çeyreğinde envantere katılması hedefleniyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen, farklı yeteneklere sahip yeni insansız hava araçları (İHA) 2025 yılı içerisinde yurt içinde göreve başlamaya hazırlanıyor. Altınay Savunma Grubu bünyesindeki DASAL tarafından geliştirilen zırhlı araca entegre dron projesinde Arı Kuşu İHA (Bee Eater) nihai kabul aşamasına gelindi. Zırhlı araçların üzerinde araçlar hareket halindeyken iniş-kalkış yapabilecek İHA, bir konvoy görevinde önden uçup güvenlik açısından konvoya geri bildirim yapacak. Geliştirilen çözümün 2025 yılının ilk çeyreğinde envantere katılması hedefleniyor.