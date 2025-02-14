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Türk Toplumu New Jersey'de Buluştu: Sosyal Faaliyetler ve İhtiyaçlar Üzerine Görüşmeler

New Jersey'de düzenlenen buluşmada Türk toplumu sosyal faaliyetlere dair görüş alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:58
Türk Toplumu New Jersey'de Buluştu: Sosyal Faaliyetler ve İhtiyaçlar Üzerine Görüşmeler

Türk Toplumu New Jersey'de Bir Araya Geldi

ABD'nin New Jersey eyaletinde, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen buluşma etkinliğinde, Türk toplumunun ortak sosyal faaliyetleri detaylı bir şekilde ele alındı.

Başkonsolos Yazal'dan Açıklamalar

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, katılımcıların Berat Kandili"Mesafe olsa da bizim kapımız her zaman açık. Mümkünse kapımıza her gelenle o anda müsaitsek görüşeyim istiyorum," dedi.

Sosyal Faaliyetler ve Gelecek Planları

Yazal, etkinlikte çeşitli sosyal kuruluşlardan temsilciler ve Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiklerini, bu toplantının sıcak bir hasret giderme ortamı sağladığını ifade etti. New Jersey'de birçok cami, dükkan ve derneğin bulunduğuna dikkat çeken Yazal, "Türk toplumunun ihtiyaçları konusunda neler yapılabileceğini konuştuk, güzel öneriler geldi, bunları makamlarımıza ileteceğiz," diye belirtti.

Bu buluşmanın, Başkonsolosluk’un her yıl düzenlediği etkinliklerden biri olduğunu vurgulayan Yazal, benzer etkinliklerin gelecekte farklı bölgelerde de süreceğini sözlerine ekledi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen buluşma etkinliğinde Türk toplumunun ortak sosyal...

ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen buluşma etkinliğinde Türk toplumunun ortak sosyal faaliyetleri konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, buluşma etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

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