Türkan Şoray ve Ediz Hun'dan Filiz Akın'a Duygusal Taziye Mesajı

Türk sinemasının usta oyuncularından Filiz Akın'ın vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı. Sinema dünyasının önemli isimleri Türkan Şoray ve Ediz Hun, sosyal medya hesapları üzerinden duygu dolu taziye mesajlarını paylaştı.

Türkan Şoray'ın Anısına

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak gösterilen Türkan Şoray, sosyal medya gönderisinde şu ifadeleri kullandı: "Filiz'im manolyam, narin bir çiçek gibi bu hastalık seni soldurdu. Her gün bir ümitle, güzel bir haber beklerken, sen beni, en yakın arkadaşını ve sevdiklerini bırakıp gittin."

Şoray, Akın ile olan dostluğunu çok değerli bulduğunu belirterek, "Kalbimdeki yerin şimdi acıyor, hiç geçmeyecek. Yaşadığım sürece hiç gitmemişsin gibi, sırdaşım, en yakın dostum, canım arkadaşım olarak bende yaşayacaksın. Nurlar içinde uyu benim güzel arkadaşım." sözlerini paylaştı.

Ediz Hun'un Duyguları

Ünlü oyuncu Ediz Hun ise, Akın'la birlikte çalıştıkları zamanları hatırlatarak, "Nice filmde birlikte çalıştık. Her vesile ile büyük bir zarafet içinde sevgisini biz çalışma arkadaşlarından esirgemezdi. Onunla birlikte çalışmak sanatçılar için büyük bir onur ve mutluluktu. Ülkemizin en önde gelen, nadide sinema sanatçılarından birini sonsuzluğa uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Üstün varlığı ve aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyorum," ifadelerini kullandı.

Filiz Akın'ın cenazesi, ailesinin katılımıyla bugün Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.