Türkiye'de 5G Dönemi: İlk 'Alo' ile 31 Yıl Sonra Hızlı Bağlantılar

Türkiye'de Cepten İlk 'Alo'nun Üzerinden 31 Yıl Geçti

23 Şubat 1994'te, dönemin Başbakanı Tansu Çiller tarafından dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e yapılan ilk cep telefonu görüşmesi, Türkiye'de iletişim devrimini başlattı. Aradan geçen 31 yılın ardından Türkiye, 5G teknolojisiyle tanışmaya hazırlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Türkiye, 20 Gbps'ye kadar yüksek hızlara ulaşan 5G teknolojisi ile internet deneyimini köklü bir şekilde değiştirmeye hazırlanıyor. İhaleler bu yıl yapılacak ve teknoloji, gelecek yıl vatandaşlar ve sanayi için hizmete sunulacak," dedi.

5G ile Gelen Yenilikler

5G teknolojisinin, internete bağlanan cihazlardaki iletişim hızında büyük artış sağlayacağını belirten Uraloğlu, bu sürecin Türkiye'nin dijitalleşme yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Yatırımcılar Yenilenebilir Enerjiye Yöneliyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin enerji alanında büyük hedefler ile yenilenebilir enerji yatırımlarını artırdığını belirtti. Dağlıoğlu, yapay zeka yatırımları noktasında da yatırımcı ilgisinin arttığını ifade etti.

Savunma Sanayisinde Önemli Gelişmeler

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, son dönemde büyük ihracat projelerinin tamamlandığını ve yenileri üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli savunma şirketi Calidus, hafif taktik araçlarda Türk savunma sanayisine ait sistemleri kullanarak dikkat çekti.

Türkiye'de Rekor Tereyağı Üretimi

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de tereyağı üretimi 100 bin tonu aşarak rekor kırdı. Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Harun Çallı, Avrupa'daki tereyağı sorunlarının Türkiye'yi etkilemeyeceğini belirtti.

Almanya'ya İhracat Artışı

Ocak ayında Almanya'ya yapılan 1,6 milyar dolarlık ihracatla ülke, 7 kalemde de ihracatın lideri konumuna yükseldi. Türk ürünlerinin Alman pazarındaki rekabet gücünün arttığını vurgulayan Pınar Ersoy, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere dair olumlu bir tablo çizdi.

TBMM Gündemi

TBMM, bu hafta Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlayarak halkın güvenliğini tehdit eden unsurlar üzerine önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

Futbol Tutkusu Engelleri Aşmayı Sağlıyor

Skolyoz hastalığına rağmen 15 yaşındaki Poyraz Kamil Akyıldız, ampute futbol takımında hayalini gerçekleştiriyor. Antrenörü Osman Bozanlı, Poyraz'ın yetenekleri ve hırsının dikkat çekici olduğuna vurgu yaptı.

Galatasaray'ın 50 Yıllık Taraftarı

Metin Sağır, 50 yılda 882 maça giderek Galatasaray'ın tarihine tanıklık etti. Takımın 1000. maçına otobüsle gitmeyi hayal eden Sağır, futbol tutkusu için her detaya özen gösteriyor.