Türkiye'de AVM'lere 21 Yaş Altı Giriş Yasağı!

Türkiye genelinde milyonlarca genci yakından ilgilendiren şok yasağın detayları ortaya çıktı. Uzun bir süre tartışmalara neden olan bu yasak, 21 yaş altındaki bireylerin refakatsiz olarak alışveriş merkezlerine (AVM) girişini yasaklayan bir karar olarak duyuruldu.

Optimum AVM, güvenlik gerekçeleriyle böyle bir karar alırken, AVM kapılarında kimlik kontrolü uygulaması da yeniden başlatılacak. Bu durum, pandemi sonrası alışveriş merkezi deneyiminin değişeceğinin habercisi.

OPTİMUM AVM’DEN GELEN YENİ KARAR

Yönetim, son dönemde yaşanan güvenlik sorunlarını bahane ederek, 18 yaş altındaki ziyaretçiler için uygulanan kısıtlamayı 21 yaş altı için genişletti. Yetkililer, alışveriş merkezinde meydana gelen küçük olayların ve huzursuzlukların bu yasağın uygulanmasında etkili olduğunu belirtirken, gençler ise bu vahiyin kendilerini hedef aldığını ve özgürlüklerini kısıtladığını dile getiriyor.

AVM GİRİŞLERİNDE KİMLİK KONTROLÜ

Yeni uygulama ile birlikte, Optimum AVM'lere girişte kimlik gösterme zorunluluğu getirildi. Güvenlik personeli, her girişte yaş denetimi yaparak, 21 yaş altındaki bireylerin yalnız başına AVM'ye girmesine izin vermeyecek. Bu yaş grubundaki ziyaretçilerin alışveriş merkezi erişimi için bir refakatçiye ihtiyaçları bulunuyor.

Bu önemli karar, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 20:11 itibarıyla duyuruldu ve hızla tüm Optimum AVM şubelerinde uygulanmaya başlandı. Birçok kişi, bu uygulamanın diğer alışveriş merkezleri tarafından da benimsenmesini ve Türkiye genelinde yaygınlaşmasını endişeyle izliyor. Eğer söz konusu domino etkisi gerçekleşirse, Türkiye'deki gençlerin sosyal yaşam alışkanlıklarında büyük bir dönüşümün yaşanması bekleniyor.