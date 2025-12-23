Türkiye’de En Sık Görülen 7 Vitamin Eksikliği ve Önlemler

Türkiye’de En Sık Görülen 7 Vitamin Eksikliği ve Alınması Gereken Önlemler

İç Hastalıkları Uzm. Dr. İrem Özçelik, Türkiye’de yaygın olarak görülen vitamin eksikliklerinin belirtilerini ve bu eksikliklere karşı alınması gereken önlemleri anlattı. Memorial Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Özçelik, beslenme alışkanlıklarındaki bozulma, hazır gıda tüketiminin artması, toprak fakirleşmesi ve güneş ışığından yeterince faydalanılamamasının vitamin eksikliklerini tetiklediğini vurguladı. Yapılan araştırmalar Türkiye’de özellikle D vitamini ve B12 eksikliğinin yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

Kendinizi iyi hissetseniz bile kontrollerinizi yaptırın

Özçelik, vitamin eksikliklerinin çoğu zaman belirti vermeden ilerleyebildiğini belirterek: "Kişinin kendini iyi hissetmesi vitamin eksikliği olmadığı anlamına gelmez." dedi. Ayrıca düzenli kan tahlilleri yaptırılmasını ve vitamin takviyelerinin doktor veya diyetisyen kontrolünde kullanılmasını önerdi.

D vitamini eksikliği

Türkiye’de D vitamini eksikliği sık görülüyor. Özçelik, bu eksikliğin kemik erimesi, kas-eklem ağrıları, bağışıklık sisteminde zayıflık ve yorgunluk gibi sorunlara yol açabileceğini belirtti. Çözüm olarak güneş ışığından yeterince faydalanma ve gerekli durumlarda hekim önerisiyle takviye kullanımı öne çıkıyor.

B12 vitamini eksikliği

B12 vitamini eksikliği özellikle vejetaryenler ve ileri yaş grubunda sık görülüyor. Özçelik, kansızlık, unutkanlık, el ve ayaklarda uyuşma gibi nörolojik belirtilerin B12 eksikliğinin işaretleri olduğunu söyledi.

Demir eksikliği

Demir eksikliği özellikle kadınlar ve çocuklarda yaygın. Özçelik, bu eksikliğin halsizlik, saç dökülmesi ve çarpıntı gibi belirtilere neden olduğunu, demir emiliminin ise C vitaminiyle artırılabileceğini belirtti.

C vitamini

C vitamini eksikliğinin bağışıklık sistemini zayıflattığını vurgulayan Özçelik, sigara içenler ve stres altındaki bireylerin bu vitamine daha fazla ihtiyaç duyduğunu aktardı.

A vitamini

A vitamini eksikliği gece körlüğü ve bağışıklık sorunları ile ilişkilendiriliyor. Özçelik, dengeli beslenmenin bu eksikliğin önlenmesinde etkili olduğunu söyledi.

Folik asit

Folik asit eksikliğinin gebelikte ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Özçelik, gebelik planlayan kadınların mutlaka folik asit takviyesi alması gerektiğini vurguladı.

K vitamini

K vitamini eksikliğinin kanama eğilimini artırabileceğini söyleyen Özçelik, özellikle uzun süre antibiyotik kullanan kişilerin bu açıdan dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Uzm. Dr. İrem Özçelik son olarak, vitamin eksikliklerinin erken teşhisle kolaylıkla tedavi edilebildiğini ve bilinçsiz takviye kullanımından kaçınılması gerektiğini hatırlattı.

UZM. DR. İREM ÖZÇELİK