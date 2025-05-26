Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması Kongresi Şekillendiriliyor

Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması Kongresi Düzenlendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu olarak kalite güvencesi sistemini tüm eğitim süreçlerinin merkezine yerleştiriyoruz." ifadelerini kullandı. Eğitim-Bir-Sen ve İbn Haldun Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşen "Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması Kongresi", YÖK Başkanı Erol Özvar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla Memur-Sen Genel Merkezi'nde toplandı.

Kalite ve Uluslararasılaşma Hedefi

Özvar, üniversitelerin dünya çapında küresel akademik marka değerleri kazanmasının ana hedefleri arasında yer aldığını belirtirken, bu amaca ulaşmanın eğitim kalitesi ve bilimsel araştırmalara ayrılan fonlarla mümkün olabileceğini vurguladı. YÖK olarak, Türk yükseköğretimini uluslararası platformda rekabetçi bir yapı haline getirmek için kapsamlı bir vizyon geliştirdiklerini belirten Özvar, bu vizyonun, üniversitelerin sadece bilgi üretim merkezleri değil, kalkınmanın ve toplumsal dönüşümün ana aktörleri olmasını sağlamak adına tasarlandığını söyledi.

Uluslararası Öğrencilere Kapı Açılıyor

Özvar, Türkiye’nin yükseköğretim sisteminin, topluma üniversiteye erişim imkanı sunması bakımından dünya çapında başarılı olduğunu ifade ederek, Türk üniversitelerinin uluslararası öğrencilere cazibe merkezi haline geldiğini belirtti. Türkiye, yaklaşık 350 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaparak küresel öğrenci hareketliliğinde aktif bir rol oynuyor.

Yükseköğretim Programlarındaki Yenilikler

YÖK, dijital dönüşüm seferberliği çerçevesinde 2023'ten itibaren, yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik gibi alanlarda toplam 72 yeni lisans ve ön lisans programı açtı. Bu programların tamamı %100 doluluk oranına ulaşarak, üniversitelerin sektörel ihtiyaçlara daha uygun hale gelmesini sağlıyor. Özvar, ayrıca meslek yüksekokullarının sanayi ile iş birliği içinde güncellenmesi, öğrencilere iş yeri deneyimi kazandırması için önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Hedef: Türk Üniversitelerini Uluslararası Arenada Güçlendirmek

Özvar, önümüzdeki süreçte Türkiye’nin, uluslararası sıralamalarda daha fazla temsil edilmesini sağlamak için yapısal dönüşümleri gerçekleştirmeye kararlı olduklarını ifade etti. 2025'teki Times Higher Education sıralamalarında Türk üniversitelerinin en az 10'unun ilk 500'e girmesini hedeflediklerini vurguladı.

Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Toplumsal Fayda

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yükseköğretimde kaliteyi belirleyen önemli etkenlerden birinin yükseköğretim çalışanlarının refah düzeyi olduğunu belirtti. Yalçın, eğitimin gücünün Türkiye’nin gücü olarak görüldüğünü ifade ederken, yükseköğretim sisteminin Türkiye Yüzyılı’na uygun olarak yenilikler yapılması gerektiğine dikkat çekti.

YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim alanındaki bu dönüşümün, toplum için uzun vadeli bir fayda sağlayacak şekilde ilerleyeceğini açıkladı.

Eğitim-Bir-Sen ve İbn Haldun Üniversitesi işbirliğiyle Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Yenilikler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Kongresi" gerçekleştirildi. Progarama, YÖK Başkanı Erol Özvar (oratada) ile Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da (sağda) katıldı.

Eğitim-Bir-Sen ve İbn Haldun Üniversitesi işbirliğiyle Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Yenilikler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Kongresi" gerçekleştirildi. Progarama, YÖK Başkanı Erol Özvar (oratada) ile Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da (sağda) katıldı.