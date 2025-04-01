Türkiye'den Güney Sudan'a Seyahat Uyarısı: Gerginlikler Artıyor

Türkiye, Güney Sudan'da son günlerde artan gerginlikler ve silahlı çatışmalar nedeniyle, vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Türkiye'nin Juba Büyükelçiliği, başkent Juba çevresinde meydana gelen çatışmaların yaşanması üzerine, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Güney Sudan'a gitmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Aynı zamanda şu anda Güney Sudan'da bulunan vatandaşların, Juba Büyükelçiliği ile düzenli olarak iletişimde olmaları gerektiği vurgulandı.

Büyükelçi Metin Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Büyükelçiliğimiz, Dışişleri Bakanlığımızın duyurusuna istinaden dün gece Güney Sudan'a gelmeyi düşünen vatandaşlarımıza bir seyahat uyarısı yayımlamıştır." şeklinde bilgi verdi.

Güney Sudan'daki Gergin Durum

2011 yılında bağımsızlığını kazanarak dünyanın en genç ülkesi olan Güney Sudan, iç savaş sürecine 2013 yılında Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in yardımcısı Riek Machar'ı görevden almasıyla girmiştir. Uzun süren çatışmalar sonrasında 2018 ve 2022'de barış anlaşmaları imzalanmış olmasına rağmen, ülkede kamu düzeni ve güvenlik sağlanamamaktadır.

Bunun yanı sıra, Şubat ayında, çoğunluğu Machar'ın mensubu olduğu Nuer kabilesinden oluşan Beyaz Ordu milis gücü, Yukarı Nil eyaletindeki Nasir şehrini ele geçirmiştir. Bu olayların ardından, Machar'ın liderlik ettiği partiden birkaç general ve bakan gözaltına alınmıştır.

Cumhurbaşkanı Mayardit, 7 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, “Ülkemizin tekrar savaşa dönmesine izin vermeyeceğiz. Bu krizi hükümet olarak ele alacağız.” ifadelerini kullanarak halkı sükunete davet etmiştir. Ayrıca, 26 Mart tarihinde, Machar'ın ev hapsine alındığı bilgisi de paylaşılmıştır.

ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Çin, Norveç, Polonya, İspanya, Malezya ve Avusturya gibi ülkeler de benzer şekilde Güney Sudan'a seyahat uyarısı yapmıştır.