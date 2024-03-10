Türkiye’den İsrail’e Sert Yanıt: “Netanyahu’nun Açıklamaları Geçersiz”

Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilim, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in son açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki ifadelerini sert bir dille eleştirdi ve bu sözlerin uluslararası arenada hiçbir hükmü olmadığını belirtti.

Netanyahu’nun Açıklamalarına Türkiye’den Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Çelik, “Netanyahu yönetiminin masum insanların hayatını hedef alması ve bölgede barış için tehdit oluşturması, küresel vicdan tarafından lanetlenmektedir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, İstanbul’da bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Netanyahu ve yönetiminin Gazze’de işlediği insanlık suçları nedeniyle günümüzün Nazileri olarak tarihe geçeceğini ifade etti. Netanyahu ise, Erdoğan’ın eleştirilerine yanıt vererek, İsrail’in savaş yasalarına uygun hareket ettiğini ve Erdoğan’ın ahlaki vaazlarına itibar etmeyeceğini belirtti.