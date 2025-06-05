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Türkiye Diyanet Vakfı Heyeti, Moritanya'daki Din Hizmetleri Müşavirliğini Ziyaret Etti

TDV heyeti, 2025 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu için Moritanya'da önemli temaslarda bulundu.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 16:18
Türkiye Diyanet Vakfı Heyeti, Moritanya'daki Din Hizmetleri Müşavirliğini Ziyaret Etti

Türkiye Diyanet Vakfı Heyeti, Moritanya'da Kurban Organizasyonu İçin Temaslarda Bulundu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, 2025 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu çerçevesinde Moritanya’nın başkenti Nuakşot’ta önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, bu kapsamda Nuakşot Din Hizmetleri Müşavirliğini ziyaret etti.

Görüşmelerde Kurban Organizasyonu Ele Alındı

Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişleri Mustafa Asiltürk ve Muhammed Aktaş, Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt ile birlikte TDV heyeti, Nuakşot Din Hizmetleri Müşaviri Doç. Dr. Muhammet Beyler ile bir araya gelerek organizasyonla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette söz alan Beyler, ülkedeki kurban organizasyonunu en iyi şekilde gerçekleştirmek amacıyla çaba göstereceklerini belirtti. Beyler, “Vekalet yoluyla kurban organizasyonuna katkı sağlayanlara teşekkür ederim. Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de en kısa sürede organize olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Gönüllülere Teşekkür ve Bilgilendirme

Başmüfettiş Asiltürk ise, 2025 yılındaki organizasyonda görev alacak gönüllülere minnettarlığını ifade ederek, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve TDV'nin yanımızda olduğu için yalnız olmadığımızı bir kez daha görmüş olduk.” şeklinde konuştu. Ayrıca, milletin emanetleri olan vekaletlerin İslam’a uygun şekilde, bayram günlerinde kesim işlemlerinin yapılacağı bilgisini paylaştı.

Konuşmaların ardından, organizasyonda görev alacak gönüllülere, vekaletle kurban kesimi sırasında uygulanacak kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, 2025 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, 2025 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında Moritanya’daki temasları sırasında Nuakşot Din Hizmetleri Müşavirliğini ziyaret etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, 2025 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, 2025 yılı vekalet yoluyla kurban organizasyonu kapsamında Moritanya’daki temasları sırasında Nuakşot Din Hizmetleri Müşavirliğini ziyaret etti.

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