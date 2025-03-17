Türkiye Diyanet Vakfı, Kerkük'te 1000 Aileye Gıda Yardımı Dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2025 Ramazan programı kapsamında Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda kolisi yardımı gerçekleştirdi.

AA muhabirine konuşan TDV gönüllüsü Cafer Tayyar Erdoğdu, her Ramazan olduğu gibi bu yıl da Diyanet Vakfı olarak Türkiye ve dünyanın dört bir yanında yardım faaliyetlerine devam ettiklerini vurguladı.

Erdoğdu, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2025 Ramazan programı çerçevesinde Kerkük'te gerçekleştirilen yardımın yaklaşık 4 gün sürdüğünü ve bu sürecin toplu iftar ile gıda kolisi dağıtımını kapsadığını ifade etti.

1975 yılından bu yana, yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar misyonuyla yola çıkan TDV, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam ettiğini kaydetti.

TDV, Afrika'dan Balkanlara, Asya'dan Batı Amerika'ya kadar Türk milletinin emanetlerini titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğdu, 2025 yılı itibarıyla 'Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin' temasıyla Ramazan faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Erdoğdu, yurt dışındaki yardım çalışmaları kapsamında 187 bin aileye gıda kolisi, 343 bin kişiye iftar yemeği ve 18 bin kişiye bayram kıyafeti yardımı yaparak toplamda 1 milyon 302 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini aktararak, dünya genelinde yürüttükleri yardım çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Kerküklü Hasibe Nevzat, kendilerine yapılan gıda kolisi yardımı için Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkürlerini iletti.