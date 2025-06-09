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Türkiye Diyanet Vakfı Kerkük'te 500 Aileye Kurban Eti Dağıttı

TDV, Kerkük'te ihtiyaç sahibi 500 aileye kurban eti dağıtarak bayram sevincini paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 14:36
Türkiye Diyanet Vakfı Kerkük'te 500 Aileye Kurban Eti Dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 500 aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtım, Kerkük'teki Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği ile koordineli bir şekilde Esra Mafkudin semtindeki Adil Camisi'nde yapıldı.

Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Kerim Salihi, AA muhabirine verdiği demeçte, her Kurban Bayramı'nda Kerkük'teki ihtiyaç sahiplerini unutmayan Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür etti. Salihi, Türkiye'deki hayırseverlerin emanetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştığını belirterek, "Bu semtteki 500 ihtiyaç sahibi kurban eti dağıtımından faydalandı," ifadesini kullandı.

Salihi, TDV ile her yıl Kurban Bayramı'nda özellikle bu tür yardım çalışmalarını gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, "Kerkük'te 2 bin aile ve ihtiyaç sahibine emanetleri dağıtacağız," şeklinde konuştu.

Kurban eti dağıtımından yararlanan Kerküklü Fatma Gülcan Kervancı, Türkiye'deki hayırseverlerin her bayram kendilerini hatırladığını ifade etti. Kervancı, sürekli mazlumun ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türkiye ve Türk halkına duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 500 aileye kurban eti dağıtımı yaptı. Kerkük'teki Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği ile koordineli şekilde yapılan et dağıtımı Esra Mafkudin semtindeki Adil Camisi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 500 aileye kurban eti dağıtımı yaptı. Kerkük'teki Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür Derneği ile koordineli şekilde yapılan et dağıtımı Esra Mafkudin semtindeki Adil Camisi'nde gerçekleştirildi.

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